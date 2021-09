Ángel de Brito reveló la reacción de Eduardo Fort durante el tremendo descargo de Rocío Marengo en su contra: "No paraba de llamarla"

Luego del tremendo descargo con llanto incluido de Rocío Marengo contra Eduardo Fort en la pista de La Academia de ShowMatch (eltrece) por su falta de apoyo, Ángel de Brito reveló cuál fue la reacción del hermano de Ricardo durante catarsis de su novio.

"(Eduardo) Fort no paraba de llamar a Marengo durante el programa. No fue atendido...", expresó el jurado del certamen de baile y conductor de LAM (eltrece) en Twitter tras el escándalo al aire.

¿Qué pasó? Rocío dijo sentirse harta de su pareja. Lo que más le molestó fue que se haya ido a Estados Unidos, según ella, para evitar apoyarla en el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

Más sobre este tema Lourdes Sánchez le bajó el pulgar a Rocío Marengo como jurado de reemplazo en ShowMatch: "No califica" Filoso palito de Marengo a Pallares y Lussich por el nuevo Intrusos: "Virginia Gallardo trabaja en un programa de espectáculos que ahora hace humor"

“Está todo bien, pero estoy hace ocho años remando, acompañándolo, y él no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya... ¡Estoy harta! ¡Podrida! ¡Ocho años estuve al lado de él bancándome a la ex que sale a tratarme de prostituta en todos lados! Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?”, sentenció, muy enojada.

¡Tremendo!