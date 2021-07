Ángel de Brito reveló que los juicios que perdió Karina La Princesita son millonarios: "Siente que está trabajando gratis para pagarles"

La semana pasada, Karina La Princesita explicó en Los Ángeles de la Mañana que vive un triste presente a raíz de los juicios que le entablaron sus exmúsicos por montos millonarios. La cantante reveló que desde 2014 viene arrastrando “cinco o seis” litigios y hace algunos días perdió el segundo, por lo que Ángel de Brito señaló que ella siente que “está trabajando gratis para pagarles” a los demandantes.

"El año pasado cuando estuvo acá como ‘angelita’ perdió un juicio y ahora el segundo. Ella estaba muy mal y me decía 'no puedo salir de esto'. Desde adentro no puede salir, es como que quedó bloqueada con este tema. Me dijo ‘Estoy frustrada. Siento que todo el tiempo estoy trabajando gratis para pagarle a estos...", señaló Ángel, en referencia a los músicos, antes de que Marina Calabró mostrara en cámara la más reciente resolución de la Justicia.

“Este juicio fue el último, supongo que es la gota que rebalsó el vaso, y por eso la angustia de Karina. La sentencia salió el último 16 de junio. Es un juicio que data de 2014 y es una sentencia definitiva porque es de la sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones”, dijo la flamante panelista de LAM. “A mí me llamó la atención porque yo no entendía por qué la Justicia la condena a ella porque siempre decía ‘Yo soy empleada de los Serantoni’. Pero este fallo condena a las dos partes: a Karina y a los Serantoni”, agregó Marina Calabró.

“La clave de la sentencia es el contrato, (…) donde queda en claro que Tejeda (Karina) como Pablo Serantoni eran beneficiarios de las ganancias derivadas de las presentaciones artísticas de Karina en proporciones iguales, lo que es indicativo que ella se asoció a dicha productora para administrar su carrera artística compartiendo las ganancias y los costos”, señaló más adelante Marina Calabró, sobre las causas que llevaron a La Princesita a perder una suma de dinero que le ha generado una deuda millonaria con sus exmúsicos.