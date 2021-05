Ángel de Brito reveló el escandaloso pedido de Alex Caniggia a la producción de MasterChef: "Que le aseguren que ese día ganaba"

El viernes pasado, Ángel de Brito explotó una resonante bomba en Twitter. "Alex Caniggia renunció a MasterChef", informó el periodista y conductor de LAM, convirtiendo el tema en una escandalosa noticia.

Ese mismo día, Rodrigo Lussich contó en Intrusos que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia plantó la grabación del miércoles 19, en la que él estaba en la cuerda floja, porque no quería ser eliminado.

En ese polémico cruce de datos, Alex rompió el silencio en cuenta de Twitch, luego de que un usuario le consultara sobre la supuesta desvinculación del reality de Telefe: "¿Renunciaste a MasterChef Celebrity?". Fiel a su estilo, el joven contestó, picante: "¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar".

Con información de primera mano en su poder, Ángel reveló el escandaloso pedido que Alex le hizo a la producción del programa y, al no ser complacido, dio paso a una seguidilla de conflictos internos que se hicieron mediáticos.

"Se habló mucho de la renuncia de Alex Caniggia a MasterChef. ¿Qué es lo que pasa con él? Lo que pasó puntualmente fue que él tenía que ir a una grabación y pidió que le aseguren que ese día ganaba, que se quedaba en el concurso, que arreglen al jurado, que sino no iba. ¿Y qué pasó? El productor le dijo 'no vengas'. Y ahí él no fue. Todo esto lo van a desmentir de acá a la eternidad. Pero ese fue el conflicto", detalló De Brito en LAM.

Acto seguido, Ángel recordó la renuncia, que sí se hizo efectiva, de Alex Caniggia en Cantando 2020, programa en el que De Brito era el conductor: "Esto mismo le pasó en el Cantando. No le aseguraron un resultado y se fue. Es inseguridad suya. Podría haber ganado el Cantando y, si sigue, podría ganar MasterChef".