Ángel de Brito le puso los puntos a Cinthia Fernández en pleno vivo: "Tranquila, no grites, ¿qué te pasa?”

Ángel de Brito le puso los puntos a Cinthia Fernández en pleno vivo mientras desarrollaban un móvil con Ana Rosenfeld. En Los Ángeles de la Mañana, el conductor frenó a la panelista, quien se enojó con la abogada por decir que habló de manera despectiva al referirse a la venta de make-up de Wanda Nara en Europa.

“¡Qué se quede con el make up, ya está!”, dijo la angelita en paralelo al debate de las posibilidades de que Wanda participe en MasterChef Celebrity Argentina y de inmediato la letrada respondió: “Yo no sería tan despectiva, porque que vos hagas make up no significa que no puedas hacer otras cosas”.

Más sobre este tema Cinthia Fernández estalló de bronca contra Ana Rosenfeld en vivo tras opinar de Wanda Nara: "Despectiva, nada"

Entonces, la panelista saltó en su defensa. “Despectiva nada, dije que se quede con el make up porque le va muy bien y que no venga acá por dos mangos. No me lo banco, no hagas interpretación de mis palabras. Pero déjame de hinchar”, expresó furiosa y fue allí cuando De Brito le puso los puntos: “Tranquila, no grites Cinthia. ¿Qué te pasa? Con tranquilidad, hablemos como seres humanos civilizados”.