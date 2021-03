Ángel de Brito, picantísimo sobre las "angelitas" que lo traicionaron: "Nos pasó con más de una"

Así como en Intrusos dio que hablar un chat paralelo que tenían los panelistas del ciclo, en Los Ángeles de la mañana parece que también existen. Ángel de Brito y sus “angelitas” contaron que varias expanelistas no solo tenían la confianza del conductor, sino de sus compañeras.

Todo comenzó cuando las panelistas aseguraron que todas habían hechos grupos de WhatsApp paralelos para que tanto Evelyn von Brocke como Nancy Pazos no sepan sus conversaciones. "Acá teníamos un chat sin ella porque no teníamos ganas de compartir nada", aseguró Cinthia Fernández. "Tuvimos chat sin varias. Algunas no eran de confiar", lanzó picantísimo el conductor.

Pero no fue todo. "A veces hay panelistas que salen de acá y te traiciona", fue la frase de Yanina Latorre que hizo que Ángel se muestre súper sincero. "Nos pasó con más de una", aseveró, enigmático sin dar nombres.

¡Angelitas en llamas!