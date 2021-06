Ángel de Brito, muy filoso con Horacio Cabak por su visita a la mesa de Juana Viale: "No quiere hablar, pero habla"

Este sábado, Horacio Cabak participó de la mesaza de Juana Viale en La Noche de Mirtha Legrand a dos meses del resonante escándalo que protagonizó debido a declaraciones de su esposa a LAM sobre su supuesta infidelidad. Molesto por la contradicción del conductor de hablar públicamente de su intimidad pese a la medida cautelar que obtuvo por parte de la Justicia para que no se mencione su situación en los medios, Ángel de Brito disparó contra él desde su cuenta de Twitter.

“Cabak no quiere hablar, pero habla. Juanita no quiere, pero lo llevan para eso y le pregunta. La culpa es de lo medios…”, escribió Ángel en su cuenta de Twitter, sobre una de las frases con las que Cabak definió las dimensiones que alcanzó su situación familiar. En el inicio del escándalo, Verónica Soldato le escribió a De Brito contándole los supuestos mensajes que había encontrado en el celular de su esposo luego de que este fue dado de alta tras estar varios días en terapia intensiva, víctima del covid.

No es la primera vez que Ángel de Brito apunta contra Horacio Cabak, sobre todo después de que el expanelista de Polémica en el bar obtuviera una cautelar para evitar que se hable de su escándalo en los medios con el fin de proteger a los hijos de la pareja. "Lo que no me banco más es la doble cara de toda esta gente, porque me llaman y me dicen 'gracias por los códigos, que bueno sos'. Pero después se hacen los cancheros en cámara. Déjense de joder. Si quieren hablar, hablemos todos de frente, en cámara. Lo digo por todos”, señaló en Los Ángeles de la Mañana.