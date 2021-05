Ángel de Brito mostró la captura del chat que tuvo con Loly Antoniale por la versión de su embarazo

Cuando Andrea Taboada en Los Ángeles de la Mañana lanzó el rumor de que Loly Antoniale (33) estaría embarazada de seis meses, Ángel de Brito no dudó. Amigo de la actriz radicada en Estados Unidos, el conductor se apresuró a ir a la fuente y preguntarle si la versión era cierta.

Al instante, Ángel obtuvo la respuesta de la ex de Jorge Rial: "Nos está mirando, como siempre. Le escribí y me dijo que no está embarazada. ‘No, no vas a ser tío’, me dice". De esa forma, descartó la información de Taboada, a quien un informante le había prometido imágenes de la pancita de Loly.

De Brito celebró los picos de 6 puntos de rating que tuvo LAM y mostró en Twitter cuál fue la reacción de Mariana ante su pregunta directa vía WhatsApp. "Buenas, no (estoy embarazada)", aseveró Loly sumando un emoticón de una carita sonriente… Ah, y de paso una captura de pantalla para demostrarle a Ángel de Brito que estaba mirándolo en vivo en ese mismo momento.

¿Habrá dicho toda la verdad?