Ángel de Brito leyó al aire un mensaje de Nicole Neumann sobre Cinthia Fernández: "Please, no digas que soy yo la que te está pasando esto"

"Acá estoy leyendo a Nicole Neumann, que está escribiendo", le dijo el conductor a Cinthia, quien estaba desarrollando la información.

Segura y contestataria, Fernández le respondió desafiante: "Lo que digo está en la causa, no sé qué va a negar. Está todo el sobreseimiento". Acto seguido, De Brito leyó en vivo la introducción del mensaje que le mandó Nicole: "No digas, please, que te estoy pasando yo todo esto".

Chicanero y luego de meses de hostilidad con la modelo, el conductor de LAM agregó: "Ya es tarde. Primero se pone esto 'no digas que soy yo'".

El WhatsApp de Nicole Neumann a LAM llegó en el momento que Cinthia Fernández contaba que a fines de octubre, la modelo viajó a Miami con sus tres hijas, Allegra, Indiana y Sienna, sin contar con el aval de Fabián Cubero, a quien le habría notificado del viaje a través de una carta, que le envío una vez arriba del avión. Por ese accionar, el exfutbolista acaba de ganar la embestida legal por impedirle el contacto con las menores.