Ángel de Brito habló por primera vez de su pareja y blanqueó por qué no quieren tener hijos

Es muy poco lo que Ángel de Brito permite que se sepa sobre su vida privada, y se animó a abrirse como nunca para hablar con Carmen Barbieri de su relación sentimental, y blanquear por qué jamás se propuso ser padre.

"No me gustaría tener un hijo. Lo tengo clarísimo", afirmó el conductor de LAM en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Entonces, De Brito aclaró: "A mi pareja tampoco".

Más sobre este tema Ángel de Brito confesó la fuerte frase que Wanda Nara que le dijo sobre su reconciliación con Mauro Icardi: "Ella lo reconoce"

"Me gusta mi vida, así como es, con independencia. Nunca me surgió. Si surge, surgirá, pero por ahora no pasó", justificó Ángel de Brito la decisión conjunta con su pareja de no buscar hijos.

ÁNGEL DE BRITO CONTÓ CÓMO ES SU RELACIÓN DE PAREJA

En pareja hace varios años, Ángel de Brito se sinceró respecto de cómo es su vínculo conyugal.

Más sobre este tema Ángel de Brito acusó a China Suárez de victimizarse y le recordó a Pampita, Eugenia Tobal y Wanda Nara

"Tenemos una buena relación. Pero obvio que discutimos…", aseguró para sorpresa de Carmen Barbieri.

"Discutimos todo el tiempo. Como me ven en la tele soy más o menos en la vida", insistió el periodista desdramatizando.

Por último, Ángel de Brito comentó sin pruritos: "Cuando hay que discutir, discuto. No grito ni tiro cosas, eso no está en mi personalidad, pero soy re tranquilo".