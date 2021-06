Ángel de Brito y un fuerte dato sobre la relación del Kun y La Princesita: "La familia de él no se la fumaba a Karina"

En medio de la noticia sobre la separación de los padres del Kun, Lionel Del Castillo y Adriana Agüero, Ángel de Brito sorprendió al revelar cómo era el vínculo que tenía el exmatrimonio con Karina La Princesita, cuando la cantante estaba de novia con el futbolista.

Todo comenzó cuando Pía Shaw dio más datos sobre el fin de esta relación tras 32 años juntos: “No hay un tercero en discordia. Hablé con varias integrantes de su familia. La mamá del Kun se fue a vivir a Madrid en un departamento que tienen ellos”

Fue entonces que el conductor de Los Ángeles de la Mañana le hizo una consulta al hueso a su panelista: “La mamá del Kun es la que odiaba a La Princesita”, indagó. A lo que la angelita respondió: “No, tenían idas y vueltas. Más o menos”.

“No se la fumaban ni un poquito a Karina. ¿Si me lo dijo ella? No sé. Ella no quiere saber nada”, cerró el jurado de La Academia de ShowMatch deslizando algunas pistas desconocidas sobre la historia de amor de la artista y el su exnovio.