Ángel de Brito frenó en seco a Cinthia Fernández y Yanina Latorre en plena escandalosa discusión: "¡Silencio!"

La tensión entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre es más fuerte, por eso Ángel de Brito tuvo que intervenir en los primeros minutos de Los Ángeles de la Mañana para frenarlas en seco antes que la discusión termine en un escándalo todavía mayor. "¡Silencio las dos!", exclamó el conductor en pleno cruce de angelitas, que encima lo tenía involucrado.

Todo comenzó cuando Cinthia aclaró que no compartió el fin de semana en Bariloche con Martín Baclini, y además negósu reconciliación con el empresario: "Lo digo porque Yanina dijo que yo me fui de garrón por Baclini…". Ahí, Yanina reaccionó de inmediato: "No lo dije yo. Vos tenés que agarrar y escuchar bien, eso lo dijo Ángel. Lo del garrón, no. Pero dijo que Baclini estaba en Bariloche. No era información mía, amor".

Cinthia: -La información tuya fue que me fui de garrón por Baclini.

Yanina: -No fue información, fue respuesta a lo que dijo el conductor. Vos tenés tanto pánico y sos tan chupamedias que me atacás a mí.

C: -Pará, pará. Tranquila.

Ángel: -Silencio las dos. Yo dije que Cinthia se había ido con Baclini, vos, Yanina, dijiste que Cinthia se fue de garrón porque necesitaba que Baclini le pague el viaje. A ella le enojó eso.

Y: -No, también lo de Baclini. Porque ella estaba atenta. Además, no te va a contestar nunca, Ángel.

C: -Cuando ella termine de hablar, respondo. Habla encima y después dice que sos cagona, que no le querés contestar, y si le contestás…

Y: -¡Obvio! ¡Sos cagona!

C: -Yo te voy a decir una cosa, Yanina…

A: -Ahora van a tener tiempo para desarrollar.

Y: -Tranquilizate, Cinthia. Yo no pienso discutir con ella, Ángel.

C: -Yo tengo un par de cosas que decirte. Si no me querés contestar, buenísimo. Pero me vas a escuchar.

Y: -No te voy a escuchar, Reina.

A: -Sí, La vas a escuchar porque va a hablar. ¡Silencio!