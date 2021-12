Angel de Brito y el encuentro de Flor Vigna y Nico Occhiato: "Él no paraba de mirarla; algo quedó pendiente"

El jueves por la noche se produjo el reencuentro en público de Flor Vigna y Nicolás Occhiato, luego de haberse separado en marzo, y Ángel de Brito fue testigo de la tensión que hubo entre ellos: "Nico no paraba de relojear a Flor. Algo les quedó pendiente".

Invitado de lujo al evento de la revista Gente, el conductor de Los Ángeles de la Mañana había comentado: "Voy a decir algo y que nadie me lo malinterprete. Yo me los crucé adentro mientras empezaba la ceremonia. Tenía a Flor cerca de un lado, y a Nico del otro lado, más o menos a tres metros de distancia uno del otro. Nico no paraba de mirarla a Flor".

Ahí, Yanina Latorre comentó lo que observó respecto de la actual novia de Luciano Castro y el productor en el Alvear Palace Hotel por la Gala de Personajes del Año: "Sí, fue un momento tenso ahí en la foto".

"Ella miraba para adelante. Pero él no paraba de relojearla. Algo les quedó pendiente", concluyó Ángel de Brito sobre Flor Vigna y Nicolás Occhiato.

LA INTIMIDAD DE LA FOTO DE FLOR VIGNA Y NICOLÁS OCCHIATO

Más allá de aportar a la anécdota de Ángel, Yanina explicó que fue ella quien logró juntar a Flor y Nico para una foto que sacó con su celular: "Ella posó enseguida, el no. Ven que tiene cara de nervioso, y dijo '¿qué estoy haciendo acá?'.

"Fue una cosa rarita. No sé si entienden. Fue tenso, pero no mal. Él se rio de nervios", describió Yanina Latorre.