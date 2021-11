Ángel de Brito se emocionó con el aniversario de la muerte de Freddie Mercury

Siempre re buena onda con sus seguidores, Ángel de Brito abrió el diálogo. Esta vez, lejos de permitirles que le preguntaran lo que quisieran fue él quien contó un aspecto de su vida hasta entonces desconocido. ¿Cuál? Es fanático de Freddie Mercury, líder de la banda Queen.

Más sobre este tema Yanina Latorre, filosa sobre el viaje sorpresa de Roberto García Moritán a Pampita: "¿No se dio cuenta? ¿Es ciega?"

El jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece) y conductor de LAM (eltrece) posteó en Instagram una foto del reconocido cantante, contó por qué Queen significa tanto en su vida y lo homenajeó a 30 años de su muerte.

"Hoy me desperté e instintivamente puse IN MY DEFENCE. No tenía la menor idea que se cumplían 30 años de su muerte", expresó.

Más sobre este tema Diego Torres y Débora Bello, en medio de rumores de crisis: "Me contaron que él se fue a otro departamento"

Y reveló el motivo por el cual lo emociona hablar de este gran artista.

"Murió como tanta gente por no haber cura ni tratamiento eficaz. Por suerte, hoy el HIV es una enfermedad crónica. Nunca morirán sus hits" G-plus

"Para mí no solo es el mejor cantante del rock and pop, sino un ídolo por múltiples razones. Una noche en la ópera fue mi primer compact disc y Queen la banda sonora de mi adolescencia. Murió como tanta gente por no haber cura ni tratamiento eficaz. Por suerte, hoy el HIV es una enfermedad crónica. Nunca morirán sus hits", cerró, con ternura.