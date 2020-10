Ángel de Brito, durísimo contra Esmeralda Mitre por decir que sin Tinelli el certamen "le quedó chico"

Aunque Esmeralda Mitre quedó afuera de Cantando 2020, sigue dando que hablar. La actriz salió a decir que ella tomó la decisión de renunciar al programa y disparó sobre las críticas que recibía. Por supuesto Ángel de Brito no tardó en reaccionar.

“Cuando renuncié me pidieron por favor que me quedara. Pero lo mío no era una amenaza, sino una decisión tomada. Hablé directamente con Marcelo y me convenció de quedarme”, había asegurado en la revista Gente.

Sin vueltas, el conductor del Cantando no toleró sus dichos. “Yo renuncié a un Oscar”, lanzó, a pura ironía luego de que la heredera de Bartolomé Mitre se declare “la reina del rating”. “Yo la pasé fenomenal, pero ese lugar sin Marcelo me estaba quedando chico”, había disparado ella, picantísima.

Esmeralda: "Como mi rating hacía que la aguja se moviera, yo tenía que estar todos los días en la sentencia. Y en un momento sentí que el programa me estaba quedando chico". G-plus

“Soy muy leal trabajando y cuando renuncié dije que quería descansar, ocuparme de la sucesión de mi familia, estar más tranquila. Cuando uno es más grande empieza a escuchar su cuerpo. Había tenido alergia, me estaba estresando”, lanzó la exconcursante del ciclo. “Como mi rating hacía que la aguja se moviera, yo tenía que estar todos los días en la sentencia. Y en un momento sentí que el programa me estaba quedando chico”, había asegurado.

¡No para! Las filosas declaraciones de Esmeralda Mitre y la reacción de Ángel de Brito.

Foto: Instagram Stories