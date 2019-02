No es la primera vez que las fotos de Wanda Nara (32) son puestas bajo la lupa, luego de ser cuestionadas por su fidelidad y la posibilidad de que la modelo acuda a los retoques digitales para lucir mejor en sus publicaciones en las redes.

Una vez más, la mujer de Mauro Icardi fue el blanco por uno de sus posteos, tal como lo reflejó Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter: "Wanda dice que no usa Photoshop. Su espejo parece que sí, ¡y le hizo un nudo en la remera!", tituló el conductor de Los Ángeles de la Mañana sobre una foto en la que se la ve a Wanda posando frente a la cámara con un espejo de fondo, que deja al descubierto un moño en su vestimenta, que no alcanza a verse en la imagen real.

Ante las repercusiones, la mediática optó por eliminar de su muro el posteo. En octubre pasado, la botinera había subido en Instagram una sensual postal del outfit que lució en el clásico que el Inter le ganó al Milan por 1-0, con agónico gol de su marido, y que despertó la crítica de uno de los usuarios: "Qué bella, pero se le fue la mano con el brazo".

Enojada, la hermana de Zaira Nara sentó postura... una vez más: "Cuando no encuentran nada malo que decir, la mentira no falla. Algunas cosas se pueden cambiar con Photoshop, que no uso, pero la ignorancia, la envidia y la frustración son difíciles de tapar... besitos desde mi trabajo (a quien corresponda)".

