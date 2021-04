Ángel de Brito cruzó a Chiche Gelblung por decir que no hubiera contado la separación de Cabak: "Sos muy cara rota, decímelo en la cara"

Este miércoles, Chiche Gelblung habló en Los Ángeles de la Mañana sobre la escandalosa separación de Horacio Cabak, donde sugirió que el conductor podría llegar a arreglarse con Verónica Soldato. Por la noche, el periodista sostuvo en Polémica en el bar que él no sería capaz de divulgar los mensajes de la mujer porque no es “un chimentero”; y eso enojó a Ángel de Brito que lo llamó “cara rota” y lo desafió a decírselo en la cara.

“Yo no lo hubiera puesto al aire, pero porque yo no hago ese juego. No está dentro de mi perfil. (…) Yo no lo pongo, no soy chimentero, no me interesa. Reconozco que si hubiera tenido un programa de esos, pongo eso y mucho más, pero no es mi perfil.”, dijo Chiche frena Mariano Iúdica y Horacio Cabak; y eso enojó a De Brito.

“Ayer, entre todo este despelote, Chiche se la agarró conmigo. Chiche Gelblung dijo: ‘Yo no soy chimentero, yo no hubiera contado lo que contó Ángel’ y no se le caía la cara de vergüenza. Con esa cara, con esas cosas que ha dicho en televisión”, señaló De Brito este jueves en LAM.

“¡Qué caradura! Más cara rota, Chiche Gelblung, decímelo acá en la cara. Me cuenta acá mi compañera de radio Pilar Smith que le hizo tirar al aire el aborto de Marcela Ortiz de ‘tal persona’. Se lo hizo tirar a ella, ni lo dijo él”, contó Ángel de Brito, a modo de ejemplo.