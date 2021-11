Ángel de Brito criticó fuerte a Daniel Osvaldo por el vínculo con su hijo con Jimena Barón: "Hace meses que no lo ve"

La relación entre Jimena Barón y su expareja Daniel Osvaldo no sería la mejor. En Los Ángeles de la mañana, luego de que la jurado de La Academia se negara a hablar sobre el padre de su hijo, Ángel de Brito lanzó una información fuerte sobre su rol de padre.

“Jimena no quiere saber nada de Osvaldo”, aseguró el conductor después de que Jimena prefirió evitar las preguntas sobre su ex con un “no voy a hablar de nada de lo que haya dicho él".

“Está todo mal con Osvaldo. Hace meses que no ve a su hijo”, señaló el periodista,

Días atrás, Ángel contó que Osvaldo se había negado a darle la autorización a Jimena para que su hijo, Momo, baile en ShowMatch con Lizardo Ponce. Una versión que la jurado desmintió con un “yo no hablo del papá de Momo. Mi hijo ya está grande y es una decisión que tomé y no”.

La exmujer italiana de Daniel Osvaldo lo fulminó por su rol como padre

En junio de este año Elena Braccini, la expareja de Daniel Osvaldo, y madre de su hija Victoria y María Helena, desde una comunicación con LAM acusó a su ex de incumplir con la cuota alimentaria de su hija. además de no verlas y tampoco comunicarse con ellas.

"De la cuota alimentaria, nada. Ya van cuatro años que no paga nada de nada. No solo no paga, sino que no pago impuestos. Tiene un departamento en el centro de Florencia, y su abogado dice que yo lo usufructúo, pero es mentira", afirmó.

"Estoy pagando los impuestos porque tengo hijas que tienen su apellido, y él se esconde porque sabe que si viene a Italia va a tener un problema muy grande", expresó, molesta.