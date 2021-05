Ángel de Brito contó por qué bloqueó a Romina Malaspina: "Le pregunté por una noticia y me dijo que hable con su representante"

A casi un año de debutar como conductora en Canal 26, Romina Malaspina comunicó en sus redes sociales su retiro del noticiero para dedicarse a la música: la ex Gran Hermano quiere lanzarse como cantante.

"No es un adiós, es un hasta pronto, porque ahora es momento de encarar un nuevo gran proyecto, en el cual vengo trabajando en silencio. Un gran sueño que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y llegó el momento de darle 'color'", escribió la modelo en Instagram, cerrando una etapa.

Analizando la sorpresiva desvinculación de Romina de Canal 26, Ángel de Brito reveló que el año pasado la bloqueó en WhatsApp y fundamentó el motivo.

"No me peleé. Pero no me acuerdo, había una noticia, le pregunté dos o tres veces, no me contestaba, y después me dijo que hable con su representante. Dije 'demasiado para mí'". G-plus

"¿Está de novia, Malaspina, o no se sabe? Podríamos invitarla al programa. Que nos explique por qué se fue del periodismo y por qué va a cantar. Yo no le puedo preguntar porque la bloqueé, en su momento", dijo el conductor de LAM desde Miami, ciudad desde la que sale al aire virtualmente, tras vacunarse contra el covid.

Siguiendo el testimonio de Ángel, Yanina Latorre indagó: "¿Te peleaste?". Y De Brito argumentó el motivo por el que canceló a Malaspina: "No, no me peleé. Pero no me acuerdo, había una noticia, le pregunté dos o tres veces, no me contestaba, y después me dijo que hable con su representante. Dije 'demasiado para mí'".