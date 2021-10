Ángel de Brito contó que Daniel Osvaldo no autorizó a Momo a bailar en La Academia: "Clavó el visto y ni contestó"

Ángel de Brito informó que Daniel Osvaldo no autorizó a Momo a bailar en La Academia en el ritmo con niños junto a Lizardo Ponce. En Los Ángeles de la Mañana, el periodista contó que el futbolista ni si quiera respondió al pedido y por esta razón el pequeño no podrá participar en el programa donde su mamá Jimena Barón es jurado.

“Lizardo quería bailar con Momo, el hijo de Jimena Barón, y para que baile un menor tiene que tener autorización de los dos padres. Jimena es amiga además de Lizardo, entonces le parecía bien que baile Momo, fue un millón de veces al programa, la pasa bien ahí”, explicó el conductor de la emisión matutina de eltrece.

Luego de que Jimena Barón negara la versión en nota para LAM, De Brito sentenció: “Jimena no quiere conflicto con Osvaldo, más de los que ya tuvo, pero lo que contamos me lo contó la producción de ShowMatch, que querían que baile. Ella quiso la autorización y parece que no llegó, clavó el visto y ni contestó, en realidad hace mucho que no se ocupa de su hijo”.