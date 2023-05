Ángel de Brito confirmó a la hija de Momi Giardina como una de las participantes de Bailando 2023: "Bienvenida"

En medio de la cuenta regresiva para que Marcelo Tinelli regrese con Bailando 2023, Ángel de Brito dio a conocer los nombres de varias figuras que formará parte del certamen que se transmitirá por América.

Y luego de dar varias pistas sobre esta joven que es parte de la lista de nombres que ya dieron su voto positivo para ser parte de este ciclo, el conductor de LAM develó que la hija de Momi Giardina, Juli Castro, estará en el programa.

“Bienvenida al Bailando Juli Castro, la hija de Momi Giardina. Momi no va a estar en el bailando, es una estrella internacional que está viajando por Europa y le está yendo muy bien. Ella tiene la agenda llena, pero la hija no”, detalló de Brito.

“Juli Castro es la hijastra de Marcelo Tinelli, así la vendemos”, agregó el presentador, con su característico humor, en referencia a los fuertes rumores de romance que protagonizó la bailarina con el conductor.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli y Momi Giardina tuvieron un llamativo ida y vuelta telefónico: "¿Por qué no me dejás de romper?"

ÁNGEL DE BRITO MANDÓ AL FRENTE A FEDE BAL Y REVELÓ POR QUÉ NO ACEPTARÍA IR AL BAILANDO

En medio de los nombres que comenzaron a circular para que sean parte de Bailando 2023, el programa que prepara Marcelo Tinelli para salir al aire por América, Ángel de Brito mandó al frente a Federico Bal y reveló por qué no aceptaría ser parte del certamen.

“Fede me dijo ‘yo amo el programa, me encanta y me parece genial; pero si me llaman para el Bailando, me van a poner a todas mis ex, a las amantes no confirmadas, me van a rodear y no quiero entrar en eso”, lanzó el conductor de LAM.

Tras escucharlo, La Enana Feudale se mostró muy molesta con la actitud del hijo de Carmen Barbieri: “Cuando le pasaba al principio, no le molestaba eso. Están todos muy estrellas, muy primera figura”.

