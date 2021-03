Ángel de Brito confirmó la fecha de debut de ShowMatch con Marcelo Tinelli: "Vuelve el 19 de abril"

En medio de la cuenta regresiva para que Marcelo Tinelli le de inicio a una nueva temporada de ShowMatch, que este año contará con un segmento de humor, musicales y una academia, Ángel de Brito confirmó la fecha de debut del conductor.

Consultado por sus seguidores, el presentador de Los Ángeles de la Mañana le puso punto final al misterio y anunció en Instagram Stories que Tinelli volverá a la pantalla chica el 19 de abril.

Además, De Brito que estarán Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín “Cachete” Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López y Sofía “Jujuy” Jiménez en La Academia y adelantó que hay otros famosos que están en la mira de la producción.

Días atrás, Ángel había dado detalles del nuevo reality del eltrece: “Olvídense del Bailando tradicional. Va a haber humor, musicales y una academia. Se llama La Academia porque ShowMatch este año va a tener a los participantes y el jurado, de cuatro miembros (Pampita, Jimena Barón, Hernán Piquín y él mismo)”, comenzó diciendo al aire.

“La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No solo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo”, agregó.

Y cerró: “No todo el mundo puede participar en La Academia, porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los ‘Súper ritmos’ que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no solo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”.

¡Cuenta regresiva para el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión!

Fotos: Capturas de Instagram Stories.