Ángel de Brito chicaneó picante a Estefi Berardi por el regalo que le hizo su novio por su cumpleaños

A pocos días de reconciliarse con el político Mauricio Colello, Estefi Berardi contó con mucha felicidad los regalos que su novio le hizo por su cumpleaños y Ángel de Brito la chicaneó sin filtros.

"Mi novio me regaló un almohadón con la bandera de Argentina", dijo la panelista de LAM. El conductor se sorprendió con el obsequio y le hizo pícaras bromas en vivo.

ÁNGEL CHICANEÓ A ESTEFI BERARDI POR EL REGALO QUE LE HIZO SU NOVIO

Estefi: -Mi novio me regaló un montón de cosas. Me regaló unas sandalias y un almohadón re lindo, de decoración.

Ángel: -¿Un almohadón? ¡Qué berreta!

Estefi: -Es muy pro el almohadón, Ángel.

Más sobre este tema Estefi Berardi lanzó un picantísimo comentario sobre Wanda Nara al ver su cambio de look

Ángel: -A mí me regalan un almohadón para el cumpleaños y me deprimo.

Estefi: -Es único. Es de Argentina y la tela está buena. Queda linda en mi sillón.

Ángel: -Me deprime un almohadón con la bandera de Argentina.

Estefi: -Si encuentro una foto te lo muestro.

Ángel: -No, por favor, no me lo muestres. Me deprime un almohadón con la bandera de Argentina. ¿Tiene la cara de Messi?

Estefi: -Te va a gustar para tu casa. Acá está.

Ángel: -Ay, es hermoso. Una maravilla… ¿Cuánto tiempo estuvo tu novio buscando esto? Separate. Si te regaló eso, se terminó el amor. Separate.

Estefi: -A mí me encantó mi regalo.

Más sobre este tema Estefi Berardi cumplió el sueño de ser propietaria y reveló cómo logró comprar su departamento en Mar del Plata

ESTEFI BERARDI HABLÓ DE SU ESTADO SENTIMENTAL ANTES DE RECONCILIARSE

A mediados de diciembre, Estefi Berardi comunicó su sorpresiva separación del político Mauricio Colello. La panelista de Mañanísima y LAM estuvo tres años en pareja con subsecretario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El 12 de enero, Estefi volvió a dar detalles de su vida personal y le dejó abierta la puerta a la reconciliación, en pleno móvil con Federico Bal en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Acá pueden venir, solos o acompañados. Yo sé que Estefi se separó y tengo una cantidad de amigos que me están preguntado cosas de ella. Todos quieren salir con Estefi. Me piden el teléfono", dijo el protagonista de Kinky Boots desde Villa Carlos Paz, descolocando al aire a Berardi con su pícaro comentario.

En la misma línea, Carmen Barbieri le retrucó a su panelista: "¿Y vos estás sola Estefi? ¿Hay muchos pretendientes?".

Sin ánimos de dar detalles de su relación actual con Mauricio Colello, Estefi contestó: "Vamos a ver. No está tan cerrada la relación anterior. Estamos viendo qué onda".

Y concluyó: "Estoy tranqui. Me estoy tomando mi tiempo".