Ángel de Brito chicaneó a Lourdes Sánchez por halagar a Polino: "Sos una falsa; ayer le dijiste cosas horribles"

El regreso de Lourdes Sánchez a la pista del Súper Bailando 2019 no fue del agrado de Marcelo Polino ni del resto del jurado de ShowMatch. Una vez que en el duelo de los homenajes fue salvada la pareja de Federico Bal y Soledad Bayona (en reemplazo de Lourdes hasta que se recupere de su operación), Polino disparó: "La decisión de salvar a Fede y Bayona fue divida, lo que sí fue unánime es que a los cuatro jurados nos pareció horrible el recitado de Lourdes".

En esa gala, Lourdes agradeció que salvaran a Fede con una sonrisa, pero al día siguiente fue fulminante en Los Ángeles de la Mañana: "¿Qué te pasa, Poli? Si te queremos, si sos re bueno. Yo no entiendo lo que le está pasando", dijo Lourdes, con ironía. Luego continuó picante: "Me parece que quiere llamar la atención, tener un planito más. Va con humor, Marcelo, sabés que te quiero... No tiene corazón".

Pasado el asunto, este miércoles Lourdes sorprendió al salir a defender a Marcelo Polino en medio de las quejas de Facundo Mazzei contra él: "Con Marcelo tengo la mejor, lo adoro. Pero dice cosas horribles, hace una devolución en la pista donde están mirando miles de artistas". Entonces, Ángel de Brito la chicaneó: “Sos una falsa, sos una falsa. Ayer lo saludaste, lo abrazaste, le dijiste que lo querés”.

Indignada, Sánchez justificó: “No lo hago por el puntaje, yo lo quiero de verdad a Marcelo. Pero da devoluciones súper destructivas”. Implacable, De Brito le refrescó la memoria a Lourdes para marcarle la supuesta contradicción: “Ayer a la mañana le dijiste cosas horribles a Polino, como que no tenía corazón”.