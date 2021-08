Ángel de Brito arremetió contra Flor de la Ve tras sus críticas a Pampita: "Cuando estaba acá era una planta"

Ángel de Brito se hizo eco del letal cuestionamiento de Florencia de la Ve a Pampita, por llevar a su beba recién nacida a la TV, y la criticó sin filtro en LAM.

"Flor de la Ve está insoportable. ¿Qué es lo que le pasa? Todo critica. Cuando estaba acá era una planta y ahora critica todo", dijo el conductor y jurado de La Academia, luego de que Pía Shaw recordara que la panelista de A la tarde fue una de las famosas que apuntó contra el accionar de Pampita.

Recordando el paso de De la Ve como "angelita", Ángel agregó, picante: "Acá estaba rebuena. ¿No se acuerdan? Acá era Sor Flor de la Ve y ahora critica todo. Pero yo vi otro programa, no vi el de Karina (Mazzocco)".

Respetando la decisión de su compañera de jurado en La Academia, de ir a ShowMatch y a Pampita Online con su hija Ana, De Brito señaló: "Pampita es adulta. Ella dijo que le cuesta mucho separarse de su hija, en este momento. 'La llevo porque siento que está segura, con el papá en brazos. Va en el auto con nosotros. Si no me tengo que despegar 5 horas'”.

Y agregó: "Ayer, en el corte, le preguntaba a la persona que la estaba cuidando en el camarín si Ana lloraba, si no lloraba, y decía ‘si llora traémela que le doy la teta acá’. No le importa nada. Quiere que la nena la pase bien".

Florencia de la Ve opinó durísimo contra Pampita por volver al trabajo junto a su beba Ana

Florencia de la Ve fue una de las famosas que cuestionó con mayor dureza la elección de Pampita de regresar al trabajo a 11 días del nacimiento de su hija Ana y criticó el hecho de que lleve a la recién nacida a sus espacios de trabajo, en La Academia y Pampita Online.

"Pampita y Roberto son adultos y pueden elegir si llevar o no a la criatura al estudio. La verdad, yo no lo hubiera hecho. Ella, con el papá que estaba al lado, decidieron hacerlo y está bien pero me parece que después está el tema de sacarla", dijo Florencia de la Ve en A la tarde, el programa de América.

"Yo, en plena pandemia, ni siquiera se me cruza hacerlo", cerró la artista, que es madre de Isabella y Paul, frutos de su matrimonio con Pablo Goycochea, sentando su fuerte postura ante la actitud de la modelo.