Andy Kusnetzoff enfrentó un arranque picante de PH: "Hay una tensión terrible entre Flavio Mendoza y el Turco García"

Desde que comenzó la última emisión de PH Podemos Hablar, los cruces entre Flavio Mendoza y el Turco García fueron constantes y Andy Kusnetzoff no dudó en “blanquear” el clima tenso que reinaba en el estudio.

Flavio se mostró impactado después de que García contara que tuvo una pitón y un puma de mascotas. Es más, cuando el Turco aseguró que Racing perdió un partido tras la muerte de su lechuza a la que le había puesto perfume importado, Mendoza disparó: “Jodete por ponerle perfume, ¿viste?”.

Entonces, Andy expresó: “¡Hay una tensión entre Flavio y el Turco terrible!”. Entre risas, el participante de MasterChef Celebrity dijo con pesar: “¡Yo que lo banco!”.

Por su parte, Flavio reconoció: “Es que el tema de los animales para mí es muy fuerte”, dejando en claro que las anécdotas del Turco sobre sus mascotas no le habían caído nada bien. Pero Kusnetzoff aclaró: “Igual es verdad que él está contando cosas que hoy no podrían pasar”. Y García acotó: “Esto fue hace treinta y pico... no habías nacido casi”.

