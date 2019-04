Andy Kusnetzoff (48) se sentó en el piso de Intrusos para hablar de su carrera, el éxito de PH, Podemos Hablar, y de la interna destapada en las últimas semanas entre los periodistas que participaron en el mítico ciclo CQC.

“A Pergolini le pedí por favor que venga. Le dije ‘Mario, dejá de ir a lo de Rial y a lo de Majul. Vení una vez. Laburé con vos, te di los mejores años de mi vida’. Me dijo ‘dejame pensarlo’ y después me respondió ‘no quiero ir con otra gente’. Él sabe que el formato yo no puedo cambiarlo, porque el secreto de PH es que hablemos todos de lo mismo”. G-plus

Luego de la invitación al Pelado López a su programa en Telefe, Marcela Tauro le preguntó si llevaría a Mario Pergolini (54). Y Andy contó el motivo por el que su excompañero nunca estuvo como invitado en su ciclo, el mismo que ya había dado el año pasado en una charla con Ciudad. “A Pergolini le pedí por favor que venga. Te soy sincero, le dije por mensaje ‘Mario, dejá de ir a lo de Rial y a lo de Majul. Vení una vez. Laburé con vos, te di los mejores años de mi vida’”, comenzó, con humor.

“Me dijo ‘dejame pensarlo’ y después me dijo ‘no quiero ir con otra gente’. No le puedo decir nada, el formato él sabe que yo no puedo cambiarlo porque el secreto de PH es que hablemos todos de lo mismo”, agregó Kusnetzoff.

"Le preguntaría por los finales, cómo se siente con los finales. Porque no es que conmigo nada más, más allá de los vaivenes que tuve… Un día se fue de CQC, largó la chaqueta y se fue, no lo vimos más… Profundizaría ahí, en el porqué, algo debe tener con los finales". G-plus

Luego, Jorge Rial le consultó qué le gustaría preguntarle. “Creo que el sabe que yo tengo muchas preguntas personales para hacerle. Estoy en un buen momento con Mario, pero la verdad es que le preguntaría por los finales, cómo se siente con los finales. Porque no es que conmigo nada más, más allá de los vaivenes que tuve… Un día se fue de CQC, largó la chaqueta y se fue, no lo vimos más… Profundizaría ahí, en el porqué, algo debe tener con los finales. Creo que no puede terminar bien, decir ‘che, laburamos un montón, bueno, gracias, chau’”, concluyó Andy.

​