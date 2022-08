Andrés Nara habló del divorcio de Wanda y Mauro Icardi: "Cuando hay hijos de por medio es horrible"

El supuesto divorcio en marcha de Wanda Nara y Mauro Icardi encontró a Andrés Nara a disposición de su hija mayor, pese a la tensa relación familiar que mantienen, al punto que el abuelo no conoce personalmente a Francesca (7) ni a Isabella Icardi (5).

"Ella sabe que yo estoy para lo que necesite. Puede contar conmigo para lo que sea", afirmó el también padre de Zaira Nara, sobre quien también hay versiones de crisis con Jakob von Plessen.

Preocupado, Andrés Nara se lamentó por el mal momento que atravesaría Wanda Nara con Mauro Icardi, en diálogo con Lío Pecoraro para A la Barbarossa: "Ese tipo de noticias siempre son desagradables, y se potencia porque es mi hija. Cuando hay hijos de por medio es horrible".

ANDRÉS NARA ADMITIÓ SU DISTANTE RELACIÓN CON WANDA NARA

A diferencia de Nora Colosimo, quien jamás se alejó del círculo de confianza de Wanda Nara ni de Zaira Nara, todavía Andrés Nara no pudo reconstruir los lazos con sus hijas.

"Tengo entendido que se filtró una llamada, mucho más no sé. Yo no tengo contacto con ella", reconoció respecto del audio de WhatsApp que mostraron en LAM.

Al final, Andrés Nara apeló a la prudencia para no empeorar su vínculo con Wanda Nara ni Mauro Icardi en pleno rumor de divorcio: "No me gusta meterme en este tipo de cosas, ni dar ningún tipo de concepto".