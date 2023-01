Andrés Nara contó todo sobre su noviazgo con Alicia Barbasola: ya conoció a sus hijas y piensan en casarse

Andrés Nara, el papá de Wanda y Zaira Nara, se muestra muy enamorado de su joven novia, Alicia Barbasola, con quien se comprometerá en una fecha muy especial para los enamorados, el 14 de febrero, Día de San Valentín.

"Estamos pasando un momento muy lindo, en el que nos cuesta despegarnos con Alicia. Nos conocemos hace un tiempo ya y, el 14 de febrero, nos vamos a comprometer, porque queremos darle seriedad a la relación. Yo ya conocí a todos su parientes, que son encantadores".

"Y ella también conoció a las chicas. Fuimos a la casa y estaban Wanda, Zaira y mi ex, Nora, con su novio, Rafael, que no la conocían a Alicia. Y la verdad es que fue un momento increíble. Así que estamos en sintonía. Y la verdad es que estamos muy enamorados. Así que decidimos dar este paso para sellar ese sentimiento", reveló el mediático en diálogo con Teleshow, contento porque sus hijas aceptaron su relación con la joven rubia.

LA NOVIA DE ANDRÉS NARA CONTÓ CÓMO SE CONOCIERON

En este contexto, ella rememoró cuando vio por primera vez a su futuro marido.

"La manera en que nos conocimos fue muy especial, porque se dio en el momento más triste de mi vida. Yo el 28 de octubre perdí a un ser que amaba y amo con toda mi alma, que era mi hermano Hugo de 44 años, que se fue de un día para el otro. Y con Andrés nos seguíamos en Instagram desde que grabamos juntos una miniserie, El hostal del terror, que protagonizaban Patricia Sosa y Roly Serrano".

"Así que él, al ver un posteo muy emotivo que había hecho yo, me contactó para darme las condolencias y decirme que lo había movilizado la sensibilidad con la que yo hablaba de mi familia. Me dijo unas palabras que me llegaron al alma”.

“A partir de ese momento empezamos a hablar. Entonces él me invitó a un lugar muy conocido que festejaba su aniversario y donde él sabía que iba a haber medios, pero yo le dije que prefería no arrebatar lo lindo que nos estaba pasando de esa manera. No quería que pareciera algo mediático, así que le agradecí y le dije que prefería que nos siguiéramos conociendo despacio". G-plus

"Un día que yo había ido con una amiga a cenar, él se acercó al restaurante y ahí empezamos a salir. Fue un amor como los de los tiempos de antes, en el sentido de que nos tomamos el tiempo para todo. ¿Viste que hoy pasa que dos personas se ven un par de veces y ya van a lo sexual? Bueno, lo nuestro no fue así. Primero nos enganchamos y, después de que él conoció a mis amigos y mi familia, llegamos a otra situación y fue lo más hermoso del mundo”, rememoró la joven.

CÓMO FUE EL ENCUENTRO ENTRE LA NOVIA DE ANDRÉS NARA, ZAIRA Y WANDA NARA

Antes de cerrar, la joven rememoró cómo fue haber conocido a las hijas de su pareja.

“Yo estaba un poco nerviosa por la presentación con Wanda y con Zaira, porque Andrés me había dicho que las chicas solo habían conocido mediáticamente a sus parejas anteriores. Pero me parecieron súper sencillas y buenas. De hecho, una persona que me encantó fue Nora: pegamos muy buena onda y hasta nos pidió que la invitáramos al compromiso. Así que va a ser un festejo lleno de amor, junto a todos los que nos quieren de verdad", cerró, tan feliz como agradecida.