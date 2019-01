Andrea Taboada sorprendió días atrás al revelar el desagradable apodo que le habrían puesto a Agustina Kämpfer en los pasillos de América. “No sé por qué razón, le dicen la 'chancha blanca'. Le encontraron ese apodo”, contó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

La información provocó el enojo de la periodista, quien no se quedó callada. "Me insultaron y me prejuzgaron siempre, y ahora llegaron al punto de inventar que me llaman 'chancha blanca'. Yo no espero que me defiendan, pero que defiendan al agresor, ¿no será mucho? Deplorable todo, digno de ser pasado por lo primero que van a mirar en esta foto (la cola)”, escribió indignada Kämpfer, en su cuenta de Instagram.

El lunes, Taboada volvió a hablar del tema y reveló el motivo del presunto apelativo. “Yo no la discriminé, en todo caso que se fije en sus compañeros. Estuve investigando un poco. Es por el tema de la cara rosada y que es colorada. Pero después, estuve averiguando y hay una leyenda campera de la chancha blanca, que cuenta que es una chancha que era una mujer muy mala y que aparece en la noches de luna llena y te hace cosas malas”, contó la periodista. “Bueno, le cabe también entonces”, cerró Ángel de Brito.

