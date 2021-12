Andrea Rincón contó que un pastor la exorcizó: "Se me fueron los ojos para atrás y empecé a convulsionar"

Tras haber pasado por MasterChef Celebrity 2 (Telefe), Andrea Rincón se acercó más a sus seguidores y contó que su vida cambió tras alejarse de los excesos y refugiarse en la Biblia.

En este contexto, al hablar de su nueva vida signada por la fe y la espiritualidad, la actriz contó que fue exorcizada por un pastor a quien recurrió porque estaba viviendo situaciones sobrenaturales que la asustaban.

ANDREA RINCÓN RELATÓ CÓMO FUE SU EXORCISMO

"Me pasó algo, un cambio de paradigma que me dejó del ort... Me pasaron cosas sobrenaturales y empecé a pasarla mal", expresó en Un día perfecto antes de contar que una pareja de amigos junto con un pastor se dispusieron a ayudarla.

"Me puso una mano en la espalda nombrando a Jesucristo y me dijo ‘Andrea, respirá’. Se me aflojaron las piernas, se me pegaron las manos al cuerpo y caí al piso. Se me fueron los ojos para atrás y empecé como a convulsionar", contó sobre cómo la exorcizó el pastor.

"Cuando volví a mí, las empujé, tiré el agua que me habían dado y dije 'estas me drogaron'. Me puse a llorar. Mi amiga y el marido lloraban, rezaban y me decían 'ya está, ya pasó'".

Antes de cerrar, contó por qué se fue a vivir a la casa de su papá y comenzó a leer la Biblia: empezó a sentir ruidos raros que no la dejaban dormir de noche.

"Andre, los tuviste mucho tiempo ahí con vos, no te van a soltar tan rápido”, le dijo el religioso sobre las malas energías que supuestamente aún la perseguían.