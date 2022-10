Andrea Rincón adelantó cómo será su "oscuro" papel en ATAV 2: "Hace maldades como las que me hacían a mí"

Argentina, Tierra de amor y venganza 2 (ATAV 2) está cada vez más cerca, con un elenco estelar que incluye a Federico D’Elía, Gloria Carrá, Justina Bustos, Federico Amador, Juan Gil Navarro, Malena Solda y Andrea Rincón, que contó cómo será su personaje.

La actriz que brilló en La leona con en Agarrate Catalina (La once diez) que Mónica Villalobos, la vedette de los años ´80 que interpretará en la tira de eltrece no tiene una referencia en la vida real y que será “la mala” de la tira.

“Mi personaje es bastante oscuro, hago de mala. Yo soy una primera vedette que está trabajando hace años y de repente llega Ana, interpretada por Justina Bustos, y me viene a destronar”, adelantó Andrea.

ANDREA RINCÓN ADELANTÓ CÓMO SERÁ MÓNICA VILLALOBOS, SU PERSONAJE EN ATAV 2

“Empiezo a pelear por mi lugar haciendo cosas que hace una persona de esas para las que el fin justifica los medios, empieza a hacer muchas cosas y yo tiré algunas ideas, porque me las hicieron”, reconoció, en referencia a los inicios de su carrera como vedette en obras como Lengua filosa.

Andrea, que participó en la primera entrega de ATAV como Malena "Pirucha" Peñalva, contó qué tipo de agresiones sufrió en esas ocasiones. “Me rompieron zapatos, vestuario, salía todos los días y me tenían que coser la ropa porque las minas no se bancaban que tenían tanto oficio y llegaba una piba de la nada y la gente la amaba. Las minas me odiaron. Estoy haciendo el papel de lo que las mujeres me hacían a mí, lo sé todo porque lo pasé, entonces es gracioso”, dijo.

Asimismo, la actriz reveló que cuando le acercaron el guion, comenzó a hacer observaciones. “Lo vi y dije ‘falta esto, aquello’. A mí me las hicieron todas, me pegaban palazos en el medio del baile, me rompían la ropa y cosas terribles... es un mundo bravo”, recordó.

“Tiempo después me he cruzado a alguna persona que me hizo cosas que no te puedo explicar, porque te contratan en un lugar y te empiezan a hacer m… porque no sabés el oficio, pero para algo me contrataron, enseñame”, cerró.