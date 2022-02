Andrea Politti puso en aprietos a la cronista de Implacables por su hijo: "Lo tenés fichado hace rato"

En Implacables estuvo Andrea Politti promocionando el estreno de Turno tarde, su nuevo ciclo en las tardes de eltrece. Divertida, reaccionó cuando Maribel Leone, la cronista del programa, le preguntó por su hijo Galo Hagelström y la mandó al frente.

“Siempre me preguntás por mi hijo”, lanzó la animadora, haciendo que la joven periodista se ponga colorada. La animadora recordó que en una nota previa ella le había preguntado por él y la notera reconoció que su hijo “saca buenas fotos”. "Lo tiene fichado hace rato", acotó, entre risas.

"Galo se fijó quién era la cronista. No sé si pasó algo y no me enteré”, lanzó, entre risas mientras reconocía que su hijo, fruto de su matrimonio con Fernando Hagelström, genera alboroto en Instagram. “Me piden que se los presente, pero con esto de las redes sociales se pueden comunicar sin intermediarios”, lanzó, en el ciclo de Susana Roccasalvo.

"¿Qué puedo decir de mi hijo? Que es lindo, buena persona, sensible, inteligente. Puedo ser celosa si lo veo mal, si no lo veo en un buen momento. Trato de ser lo menos invasiva y tóxica posible". G-plus

ANDREA POLITTI CONTÓ CÓMO ES GALO, SU HIJO ACTOR Y MÚSICO

“¿Qué puedo decir de mi hijo? Que es lindo, buena persona, sensible, inteligente”, dijo, cuando le pidieron que hable sobre Galo. “No soy celosa. Como es hijo único, es lindo cuando trae a sus amigos, cuando vos sentís que tiene buenas compañías o que haya traído a sus novias. Es una alegría. Si puedo ser celosa si lo veo mal, si no lo veo en un buen momento. Trato de ser lo menos invasiva y tóxica posible”, reconoció.

"Galo mide casi un metro noventa. No le interesa el tema de la moda. Él estudia actuación desde los 14 años, tiene 21, pasó por varias escuelas y su corazoncito está en la actuación y en la música". G-plus

Además, la actriz reconoció que su hijo sigue sus pasos. “Mide casi un metro noventa. No le interesa el tema de la moda. Él estudia actuación desde los 14 años, tiene 21, pasó por varias escuelas y su corazoncito está en la actuación y también en la música, porque el padre es músico y se crió en un ambiente tanto teatral, televisivo y musical. Viene de un linaje de artistas”, aseguró Andrea, quien es hija del recordado actor Luis Politti.

“Somos muy parecidos incluso en el carácter. Además los dos nacimos el 4 de enero. Yo nací con él y él, conmigo”, expresó, sonriente.