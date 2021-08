Andrea Politti, emocionada al recordar cómo se enteró de la muerte de su padre: "Llamé al hospital y me pasaron al cuarto de defunciones"

Con orgullo Andrea Politti siempre destaca que es hija de Luis Politti, prestigioso actor que brilló en clásicos del cine nacional de los setenta. En PH Podemos hablar la conductora recordó con mucha emoción cómo fue enterarse de la muerte de su padre, mientras él permanecía en el exilio.

“Yo era muy chica y me enteré de su exilio de una forma muy extraña. Era el Día del Padre y él no llegaba. Fue toda una situación muy traumática. Por suerte, pude estar en España con él y siento que en esos meses fue el mejor padre del mundo”, empezó recordando la animadora de Corte y confección.

Así la actriz recordó el momento más doloroso que tuvo al enterarse de la muerte de su padre. “Se murió en el año 80, en el exilio, y no me pude despedir. Yo intuía que algo malo pasaba porque las cartas no llegaban. Llamé y me atendieron del cuarto de defunciones. Ahí se me cayó el teléfono. Me llevó mucho tiempo superarlo”, se sinceró, a corazón abierto. "Todo era así, todo era fuerte, todo era trágico", aseveró.

“Cada vez que llega el 14 de julio, la fecha en que falleció, siempre estoy triste, pero me pasa que haciendo teatro me encuentro con él”, concluyó Andrea Politti, a pura emoción.