Andrea Ghidone apuntó contra Fabián Gianola tras las denuncias por abuso: "Era algo con lo que teníamos que convivir"

En medio de las denuncias por abuso sexual contra Fabián Gianola, una exparticipante de Gran Hermano 2007, Griselda Sánchez, contó lo mal que la pasó trabajando con él. Y al escuchar su relato, Andrea Ghidone se animó a alzar su voz.

"Hablé con la abogada y en su momento no hice ninguna denuncia porque obviamente tuvimos que naturalizar la situación. Era algo con lo que teníamos que convivir yo y otras mujeres", expresó la vedette en diálogo con A la tarde (América).

Acto seguido, contó que no fue la única mujer que la pasó mal trabajando con Gianola. Y dijo que sus compañeras también sufrían su forma de manejarse.

"Siento que lo tuvimos que soportar todas porque él era la cabeza de la compañía" G-plus

"No era sólo yo. En su momento lo hablé y me hace muy mal hablarlo. Siento que lo tuvimos que soportar todas porque él era la cabeza de la compañía y, de verdad, es un tema que hablé hace ocho años. Cuando pasó no hice nada legalmente y salir a hablar ahora me da una sensación '¿cómo qué pediría?'", sumó, angustiada.

ANDREA GHIDONE SE ARREPIENTE DE NO HABER DENUNCIADO A FABIÁN GIANOLA

"Tendría que haber hecho las cosas de otra manera pero no lo puedo cambiar. Creo que si hay algo para aportar o sumar desde el lado de la Justicia y una vez que se defina, ahí sí hablaré", contó Andrea.

"Creo que las cosas están cambiando y no es fácil", cerró, arrepentida por no haberse animado a alzar antes su voz, cuando todas sufrían trabajando con Gianola.