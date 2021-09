Anamá Ferreira reveló qué pasó en el corte cuando Adriana Aguirre le dijo "mono": "Todos nos quedamos impactados"

La divertida tarde de juegos que propone Está en tus manos se frenó cuando Adriana Aguirre calló a otra de las participantes, Anamá Ferreira con un comentario xenófobo. ¿Qué le dijo? "Mono".

Al aire, la exmodelo se contuvo pero cuando las cámaras se apagaron la enfrentó. Tras confirmar que le iniciará acciones legales, Anamá reveló qué pasó fuera de cámara y qué le dijo a Adriana.

"Todos nos quedamos impactados. Yo no tengo nada en su contra. Pero sabiendo que estaba al aire, me puse las manos atrás para no matarla, aguanté y aguanté, hasta que se fue al corte. Cuando vino el corte le dije ‘Vos sos una maleducada, estás pensando en tu silicona y no sabés ni dónde estás’", expresó en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y se despidió revelando que Aguirre le ofreció pedirle disculpas al aire pero que siente que no se dio cuenta de que lo que dijo fue realmente muy grave.

"Me ofreció pedirme disculpas al aire y no se dio cuenta de la gravedad de lo que dijo. La producción me pidió que me quedara, pero me fui. Edith me pedía que me quedara, pero no puedo permitir a una racista al lado mío. También me ofrecieron que la echaban a ella, pero preferí irme yo. A esta la tengo que cancelar”, sentenció.