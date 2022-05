Anamá Ferreira está entrenando para competir como Fit Model: "Estuve 40 días sin harina, sin alcohol y sin café"

A días de haber admitido que está saliendo con alguien pero que no es verdad que se mudará con esa persona a Europa, Anamá Ferreira reveló que viajará a Sevilla por un sorprendente motivo.

La exmodelo ya está entrenando para competir en la categoría Fit Model de un concurso muy exigente que premia a las mujeres con los músculos más marcados.

“Siempre tuve el mismo físico, pasaban las temporadas y mantenía el talle. De chica me hacían bullying por flaca. Yo no entrenaba, cuando me iba a Brasil comía un poco más y al llegar retomaba el ritmo de comida que tenía y estaba”, reveló en diálogo con Teleshow.

CÓMO ANAMÁ FERREIRA SE PREPARA PARA COMPETIR EN SEVILLA

“Me levanto, me visto con el equipo para entrenar, desayuno y voy al gimnasio; los porteros del barrio se meten en mi vida y me dicen ‘pará un poco’”, contó, divertida.

Y antes de cerrar, reveló cómo cambió sus hábitos para ponerse a tono con las exigencias de la categoría en la que competirá.

"Me puse en órbita, estuve 40 días sin harina, sin alcohol y sin café; bajé cuatro kilos bien, sin estar muerta de hambre... Soy como un soldadito y disciplinada, siempre lo fui...". G-plus

"Me siento fuerte, se nota como cambié y estoy trabajando para competir de verdad", cerró, ilusionada.