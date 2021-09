Anamá Ferreira denunciará a Adriana Aguirre por su comentario xenófobo: "No puedo permitir a un racista al lado mío"

En plena tarde de juegos en Está en tus manos, de repente una de las participantes, Adriana Aguirre, quiso callar a Anamá Ferreira dedicándole un repudiable comentario xenófobo. "Pará, dejame hablar, mono", le dijo la vedette.

Tras la tremenda situación que Anamá tuvo que vivir al aire, charló con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) y reveló que le iniciará a la modelo acciones legales por sus dichos "racistas".

"Le voy a hacer la denuncia con un abogado por daños y perjuicios y por inmoral. La gente tiene que aprender... No estoy furiosa, estoy que no lo puedo creer", aseguró la exmodelo, muy dolida por el grave episodio.

Y rememoró cómo se dio el ida y vuelta que finalizó con un comentario xenófobo de Aguirre.

"Edith me cae de 10 y yo fui con la mejor. Y veo que está Adriana Aguirre ahí, y ya me veía venir que iba a hablar. Y es un programa en vivo. Edith presenta el programa, nos presenta a todos, y en la presentación ya arrancó que ‘mi cul..., que mis piernas, que la silicona se me fue a no sé dónde’", expresó.

"A mí me preguntaban qué hacía con la plata si ganaba y yo dije que me iba al lago de Villa La Angostura a tomar algo y ella me dice ‘¡Naaa yo me voy a poner el ácido hialurónico!’, y le digo ‘Bueno, relax’. Y me contestó 'callate mono'”, sumó, tan contundente como tajante.

Además, contó qué pasó en el corte y reveló que la enfrentó con todo.

"Todos nos quedamos impactados. Yo no tengo nada en su contra. Pero sabiendo que estaba al aire, me puse las manos atrás para no matarla, aguanté y aguanté, hasta que se fue al corte. Cuando vino el corte le dije ‘Vos sos una maleducada, estás pensando en tu silicona y no sabés ni dónde estás’" agregó.

Antes de cerrar, contó que ya "canceló" a Adriana y que tomará acciones legales porque no puede permitirse que una "racista" se salga con la suya.

"Me ofreció pedirme disculpas al aire y no se dio cuenta de la gravedad de lo que dijo. La producción me pidió que me quedara, pero me fui. Edith me pedía que me quedara, pero no puedo permitir a una racista al lado mío. También me ofrecieron que la echaban a ella, pero preferí irme yo. A esta la tengo que cancelar”, sentenció.