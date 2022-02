Analía Franchín relató el dramático accidente de Vero Lozano: "Los operadores no escuchaban los gritos de treinta personas"

En Flor de equipo recibieron a Analía Franchín tras sus vacaciones y, como era de esperarse, se refirió al accidente que vivió Vero Lozano en una aerosilla en Aspen.

La periodista y la conductora, grandes amigas, corrieron riesgo de vida cuando quedaron sin protección en su aerosilla y fue ella quien la sostuvo a Vero mientras pendía a siete metros de altura.

“Había mucha gente y muchos chiquitos. Increíble que haya pasado algo así porque hay mucho control. Claramente habían puesto a dos operadores que eran uno más estúpido que el otro".

"Encima estaban con la música al palo y no es que no escucharon los gritos de una o dos personas. No escucharon los gritos de treinta personas”, lanzó, molesta en el ciclo de Flor Peña.

“Vero quedó agarrada del banco y ahí la instructora le dijo que se agarre muy fuerte porque estábamos tomando altura. Seguimos gritando ‘stop’, pero era cantidad de gente gritando y no paraban”, relató.

"Yo con un brazo me sostenía de la silla, porque no teníamos baranda y con el otro la sostenía. La instructora hacía lo mismo". G-plus

ANALÍA FRANCHÍN CONTÓ CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE VERO LOZANO

“Vero reguntó si el trayecto era muy largo y la realidad es que lo era. Nos dijo qué podía hacer y la tranquilizamos. No la íbamos a dejar caer, obviamente”, recordó, sobre aquel momento.

“Yo con un brazo me sostenía de la silla, porque no teníamos baranda y con el otro la sostenía. La instructora hacía lo mismo”, rememoró. “Después de tanto gritar pararon la silla, pero la pararon cuando estábamos a siete metros”, contó.

“A Vero le dolían mucho las manos porque de donde estaba agarrada era muy filoso. Entonces la instructora le pidió que con cuidado me diera una mano a mí un rato y otro, a ella. Pero estábamos con guantes y era muy difícil”, dijo, sobre el desesperante momento, antes de que la animadora de Cortá por Lozano se arroje al vacío.