Analía Franchín aseguró que Wanda Nara está parecida a Madonna: "Pensando a quién tenía un aire"

Antes de abrir su local de make up en un shopping, Wanda Nara brilló en una producción de fotos en la que lució un llamativo look y Analía Franchín no pudo dejarlo pasar.

La empresaria lució un espectacular vestido ceñido al cuerpo con transparencias y un bordado súper original al que le sumó un hairstyle muy particular; se hizo ondas en el cabello y posó súper diosa.

Entonces, la panelista compartió a través de sus stories de Instagram la foto de Wanda lookeada y la comparó con una de una famosa de Hollywood, Madonna, remarcando que se parecen.

"Toda la tarde pensando a quién tenía un aire...". G-plus

"Toda la tarde pensando a quién tenía un aire...", expresó Analía.

¿Se parecen?