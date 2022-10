Ana Rosenfeld se indignó con el vivo de Mauro Icardi y dijo que la separación de Wanda Nara ya es legal

Con Wanda Nara en Buenos Aires viviendo un supuesto romance (¿con embarazo incluido?) con L-Gante, Mauro Icardi decidió tomar las riendas de la situación y realizó un furioso vivo en Instagram en el que destapó la olla de su situación con la mediática.

En este marco, en A la tarde, Karina Mazzzoco anunció que Diego Esteves tenía en vivo la palabra de Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda sobre el vivo del futbolista, que no estaba nada contenta con la actitud del futbolista, que se niega a resignarse a la separación.

“Todo el día hablando con él”, dijo Esteves, leyendo uno de los mensajes que le hizo llegar Rosenfeld. “Es una locura el vivo, innecesario” agregó el panelista del ciclo de América, leyendo otro extracto del diálogo con la letrada.

ANA ROSENFELD ASEGURÓ QUE LA SEPARACIÓN DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI ES UN HECHO

En este marco, Esteves se refirió a le negación de Icardi respecto a la separación. “Están separados Wanda y Mauro pero tengo entendido que ella ya presentó la separación en los estrados de Milán”, explicó.

“Es oficial y legal la separación de Wanda y Mauro. No está el divorcio, pero está la separación”, aseguró Estéves, siempre leyendo los mensajes de Ana Rosenfeld, y explicó cuidadosamente de qué consta esta figura legal en el fuero italiano.

“Hay una diferencia sustancial: los dos pueden hacer su vida porque, según me explican, el adulterio no es algo menor en Italia y puede ser una cuestión para batallar legalmente. Entonces decidieron separarse legalmente pero no hay aún la separación de bienes, que igual estaría hecha por un acuerdo previo”, cerró el panelista.