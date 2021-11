Ana Rosenfeld contó qué habló con Mauro Icardi tras el escándalo: “Le dije ‘si la intención es fortalecer la pareja respétense’”

En su visita a Podemos Hablar, Ana Rosenfeld contó que tuvo una charla privada con Mauro Icardi tras el escándalo que protagonizó con Wanda Nara y la China Suárez.

“Le dije ‘si realmente la intención es fortalecer la pareja, recuperen la confianza, respétense mutuamente' y tuvimos conversaciones privadas que no te las puedo ventilar porque el chat fue largo”, confesó en la emisión de Telefé.

Luego, Ana reflexionó sobre la separación de su clienta y amiga Icardi: “Hoy me preguntaron si yo creía que era definitiva la separación y no puedo apostar a algo definitivo, ojalá no lo sea, Mauro le puso mucha ficha desde que empezó con Wanda”.

ANA ROSENFELD REVELÓ LA PREOCUPACIÓN DE MAURO ICARDI POR SU MARIDO FALLECIDO POR COVID

Ana Rosenfeld contó lo preocupado que estaba Mauro Icardi por su marido, Marcelo Frydlewski. “Él estaba muy preocupado por lo que estaba viviendo con mi marido, como fueron casi en simultáneo las situaciónes”, explicó en Podemos Hablar.

“Me escribía a mí y a mis hijas, subía fotos que tenía con Marcelo y por supuesto el díalogo empezó por ese lado porque estábamos viviendo yo mi duelo y ellos su angustia, duelo y tristeza pero desde otro lugar”, se sinceró sobre la charla que tuvo con Icardi.