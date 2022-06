Los amores de Paulo Londra: de los escándalos con Rocío Moreno a la presentación de su nueva novia

Paulo Londra es sinónimo de éxito, sabe reinventarse y luchar por sus sueños. El artista se puso levantar y arrasa vaya a donde vaya, en radios y en las plataforma digitales. Conocé la historia de este cantante que se supera día a día.

QUIÉN ES PAULO LONDRA: SU HISTORIA DE VIDA

Paulo Ezequiel Londra Farías nació el 12 de abril de 1998, tiene 24 años y es oriundo de Córdoba. Es rapero, cantante y compositor. Hijo de un padre gendarme y de una madre ama de casa, el joven no tenía intenciones de dedicarse a la música pero a los 12 años su vida cambió.

Paulo vio la película Ocho millas, protagonizada por el rapero Eminem, gracias a una recomendación de su hermana Mayra y a partir de allí lo maravilló el mundo del rap y hip hop. A los 14 años, el cordobés se presentó por primera vez a una batalla de freestyle.

Maravillado por el mundo del rap, comenzó a presentarse en las batallas de free style. Pero su estilo no era agresivo y él se inclinaba por otro tipo de temáticas. G-plus

En un torneo conocido como Sin Escritura que se celebra en una plaza de la ciudad de Córdoba, Paulo comenzó a ganar popularidad por asistir a esas clases de competencias que estaban creciendo a pasos agigantados.

De todas maneras, Paulo confesó que no le iba bien en las batallas de rap, ya que en esas competencias solían triunfar los raperos que tiraban las barras más agresivas, y él demostraba otro tipo de estilo más melódico y técnico.

Luego de finalizar el secundario, estudió dos años de derecho en la universidad en paralelo a su hobbie de componer canciones y participar en batallas de rap.

LA EXITOSA CARRERA MUSICAL DE PAULO LONDRA

En enero de 2017, Paulo lanzó su sencillo debut llamado Relax, producido por Alan Tejeda, su gran amigo y que hacía de DJ en sus presentaciones. Luego de unos meses, la canción había logrado 15 millones de reproducciones en YouTube.

El 30 de enero de 2018 sale Nena Maldición, con Lenny Tavarez, uno de sus más grandes hits. El 15 de marzo hace una colaboración con los exitosos Piso 21, en el tema titulado Te Amo. El 8 de mayo presenta Dímelo. El 24 de julio lanza Chica Paranormal. Unos días después, el 2 de agosto, graba Cuando te Besé, junto a Becky G. El 5 de noviembre lanza un temazo: Adán y Eva.

En mayo de 2019 lanzó su primer álbum. Dos meses después se dio el gusto de su vida al grabar con Ed Sheeran. G-plus

En 2019, Paulo lanza la canción Forever Alone, un tema que cuenta algunas cosas sobre él. En mayo de ese mismo año, Londra cumplió un sueño ya que salió su primer álbum titulado Homerun. Sin embargo, en julio al cordobés se le presentó una oportunidad única: cantar junto a Ed Sheeran en el single A boogie wit da hoodie.

Gracias a su exitosa carrera, Londra recibió numerosos premios por su trabajo musical; incluyendo los premios Carlos Gardel por mejor canción de música urbana / trap y mejor colaboración de música urbana / trap.

Sus otros reconocimientos incluyen un premio Jerónimo y un MTV Millennial Awards. Además, se convirtió por dos años consecutivos (2018 y 2019) en el artista argentino más escuchado a nivel mundial en Spotify y YouTube.

EL CONFLICTO ENTRE PAULO LONDRA Y BIG LIGAS

Si bien en el 2019 lanzó su álbum, Paulo tuvo un conflicto legal con Big Ligas y Ovy on the Drums en donde quedó inhibido para poder publicar canciones. El artista acusó, tras la firma de un contrato, ser estafado por el productor colombiano y su productora:sin su consentimiento, se otorgaban a la empresa todos sus derechos musicales hasta 2025.

Londra luego publicaría una carta abierta en donde daría a conocer los motivos del conflicto, alegando que le hicieron firmar con Warner Music sin su consentimiento para grabar su primer álbum, y que lo estafaron para hacerle firmar un contrato.

Esto produjo que Paulo no pudiera lanzar más música hasta que pudiera solucionar el caso judicial que empezaron a llevar adelante sus abogados para poder rescindir su contrato con Warner y Big Ligas.

El fin de la relación profesional con Daniel Oviedo y el presidente del sello discográfico Big Ligas (Cristian Salazar), finalizó tras meses de litigios.

"Confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir" G-plus

EL ESPERADO REGRESO DE PAULO LONDRA A LA MÚSICA

Tras dos años sin lanzar canciones por el conflicto legal entre Paulo Londra y Big Ligas, el artista quedó en libertad en septiembre de 2021 tras un fallo de un juez en Miami. De todas formas, en noviembre de ese año recién se hizo oficial que el cordobés había ganado.

En marzo de 2022, Londra volvió con todo y lanzó su primer sencillo después de dos años. Su canción Plan A debutó en el puesto N. º 1 de la lista Argentina Hot 100 de Billboard en su primera semana de lanzamiento.

Aclamado por sus fans, Paulo lanzó otra canción titulada Chance pero todos esperaban la famosa colaboración junto al productor Bizarrap. En abril ambos lanzaron la Session 23, una de las más esperadas a nivel global.

LOS AMORES DE PAULO LONDRA

Paulo Londra y Rocío Moreno se conocieron en el colegio en 2015 y empezaron a hablar a través de Facebook. La rubia había contado que “nos cruzamos en un boliche y no fue amor a primera vista, sino que cuando lo volví a ver quedé encantada y enamorada. Así comenzó nuestra hermosa historia”.

Moreno también contó que “él no era conocido ni famoso como ahora. Si le gustaba ir a las batallas y hacer freestyle como cuando era chico. Yo desconocía ese ambiente y no me gustaba mucho, pero gracias a él comencé a conocerlo y me gusta”.

En abril de 2020, Paulo había revelado en sus redes sociales que iba a ser papá por primera vez y en julio se convirtió en padre de Isabella Naomi. Rocío había detallado que “el tuvo la idea de irnos a vivir juntos y yo estaba convencida de dar ese gran paso. La convivencia es genial y nos llevamos muy bien”.

En septiembre de 2021, a través de sus redes sociales, Londra confirmó que Rocío estaba embarazada y se iban a convertir en padres por segunda vez. “Hola, gente de Instagram. Se viene otra nenita. Te amo, Rocío”, posteaba el cantante.

Un mes después del anuncio, Paulo y Rocío se separaron en octubre de 2021. Ella se mostró con unas valijas dentro un vehículo y junto a su beba de un año y escribió en su cuenta de Twitter: “Y hoy te digo adiós”.

En una entrevista, la joven expresó que “en plena pandemia tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido y me pidió disculpas, hizo muchas promesas, apostamos a la familia y proyectos, creí sus promesas y decidí apostar”.

El 21 de febrero de 2022 finalmente nació Francisca y en medio de una disputa legal, Londra no asistió al parto de su beba, llegó un momento más tarde pero luego compartió fotos junto a ella.

Luego de una batalla judicial que llegó a los medios, Londra y Moreno llegaron a un acuerdo en mayo de 2022.

El acuerdo contempla una compensación económica, cuota alimentaria, obra social, casa, y un régimen de visitas.

​​EL NUEVO AMOR DE PAULO LONDRA

Paulo volvió a apostar al amor después de su separación conflictiva de Rocío Moreno y ahora aparecieron fotos del cordobés junto a su nueva novia llamada Martina Quetglas de 24 años.

Ambos habían sido encontrados in fraganti a los besos en un boliche de Palermo y ahora ya se confirmó el romance.

Martina compartió en su cuenta de Instagram tres fotos en blanco y negro junto al trapero. “Paulilo”, escribió junto con el emoji de un corazón. Como era de esperarse, la publicación causó furor en las redes donde ya cosechó más de 88 mil likes y miles de comentarios de las fanáticas del trapero.