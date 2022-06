Los amores de María Becerra: del romance con una mujer al noviazgo con Rusherking

María Becerra, la cantante de 22 años que hoy triunfa en distintas parte del mundo, ha tenido en su vida romances explosivos. La joven confesó ser bisexual, salió con un youtuber y fue novia de Rusherking, actual pareja de China Suárez, con separación polémica incluida. ¿Quiénes fueron los amores de la artista?

Foto: Twitter

MARÍA BECERRA Y SU HISTORIA DE AMOR CON UNA MUJER

En una entrevista, María admitió que le gustaban tanto los hombres como las mujeres. En sus canciones Dime como hago e Hipnotiza, la artista señaló que “en ellas hablo del amor entre mujeres, y me inspiré en cosas que viví yo la primera vez que me enamoré de una chica, en los sentimientos encontrados que tuve, porque estaba muy confundida”.

Además, Becerra contó que “era pequeña, y no sabía si lo que sentía estaba bien o mal. No sabía a quién contárselo, si decírselo a mis padres… Fue un largo proceso hasta que acepté que me gustaban las mujeres y los hombres, y que no había nada malo en ello”.

"Fue un largo proceso hasta que acepté que me gustaban las mujeres y los hombres, y que no había nada malo en ello" G-plus

La oriunda de Quilmes contó cómo fue su relación con la mujer y confesó que “tuvimos una relación amorosa, fue una historia increíble. Ella tenía novio, que para mi gusto era una mierda de persona, obviamente. Sentía que no la trataba como se merecía; veía que no era feliz con él, porque además la engañaba. No entendía por qué no le dejaba. Yo estaba deseando que lo hiciera y estuviera conmigo, porque sentía que nos lo merecíamos, porque ambas estábamos superenamoradas”.

Y reveló que “a ella, en el fondo, le pasaba como a mí: estaba confundida y le preocupaba el qué dirán. Teníamos 13 años entonces… Y de ahí surgieron esas canciones, de las que estoy muy contenta. En los conciertos subo a chicas a cantárselas. Y alguna, llorando, me ha llegado a decir que le declaró su amor a su novia, o que salió del armario”.

Más sobre este tema María Becerra besó en la boca a una fan tras un show en España: la foto

EL ROMANCE ENTRE MARÍA BECERRA Y EL YOUTUBER ALEXIS SANZI

Antes de aparecer en la escena musical, María Becerra se dedicaba a subir videos en YouTube en donde hacía contenido divertido sobre la vida cotidiana de las personas. También realizaba colaboraciones y allí conoció a Alexis Sanzi, ex líder de Jodas Argentas.

María y Alexis se conocieron en 2015 cuando ambos eran youtubers y estuvieron juntos hasta 2019. Durante su relación ambos compartían muchas fotos en las redes sociales y subían videos en la plataforma. Además viajaban juntos a la Costa mientras se divertían con sus amigos youtubers. Luego ambos tuvieron la oportunidad de hacer teatro y mal no les fue.

A través de un video subido a las redes sociales, Mari fue la encargada de confirmar su separación de Alexis en 2019. Allí la cantante había manifestado que “hace un tiempo que ya no estamos más juntos. Yo sé que hay personas que se van a poner tristes con esto. Pero quiero decirles que está todo bien. Él y yo nos llevamos re bien”.

“Nos re queremos y nos tenemos un re aprecio. Fue algo que se habló y hoy en día nos seguimos hablando”, había declarado la cantante. Pero no todo es color de rosa ya que hoy en día no se siguen en sus redes sociales, a pesar de compartir muchos vínculos sociales y amigos en común.

El joven conserva dos fotos en Instagram una junto al elenco que realizaron obras en vivo y otra en la que se los puede ver tiernamente abrazados. G-plus

El último video en el que se los puede encontrar juntos en YouTube es en el canal de Sanzi, titulado El Duende Malvado. Además el joven conserva dos fotos en Instagram una junto al elenco que realizaron obras en vivo y otra en la que se los puede ver tiernamente abrazados.

MARÍA BECERRA Y RUSHERKING, UNA HISTORIA DE AMOR LLENA DE CANCIONES

María Becerra y Thomas Tobar, más conocido como Rusherking, formaron una de las parejas más queridas de la música urbana hasta su polémica separación con indirectas muy picantes por parte de la cantante.

Según comentaron en varias entrevistas, Becerra y Rusher se conocieron en un campamento de música. Mari relató que “a mí me gustaba e incluso le conté a mis amigas. En la última noche me tomé unas copas y lo encaré. No sabía quién era”.

A lo que Rusherking añade que “esa noche me tocó la espalda y me dijo que le encantaba mi acento cordobés. A lo que yo le contesté que yo no era de Córdoba sino de Santiago del Estero y me di vuelta”.

"Me dijo que le encantaba mi acento cordobés. A lo que yo le contesté que yo no era de Córdoba sino de Santiago del Estero y me di vuelta”. G-plus

Después de ese desencuentro mantuvieron el contacto por redes sociales. Rusher recuerda que, a los días, le respondió a una historia por Instagram y, poco a poco, empezaron a hablar.

Un tiempo después de formar la pareja, llegó la pandemia y luego la cuarentena obligatoria y estricta por el Covid-19. En ese momento decidieron probar la convivencia para compartir el encierro.

La artista había comentado que “fue un desafío, pero sobrevivimos como pareja y nos obligó a conocernos mucho. Me salvó haber pasado el aislamiento con mi novio los primeros meses. Después me fui a la casa de mis padres en Quilmes”.

Los jóvenes también compartieron el amor por la música en donde presentaron un tema llamado Confiésalo, y fue allí que intercambiaron versos en donde comparten el amor que se tenían. La canción fue lanzada en 2020 y eso hizo que la carrera musical de Rusherking ascienda a niveles exorbitantes.

LA POLÉMICA SEPARACIÓN DE MARÍA BECERRA Y RUSHERKING

En diciembre de 2021, María Becerra y Rusherking confirmaron su separación tras los polémicos mensajes que la cantante borró de Twitter en los cuales deslizaba que su pareja le había sido infiel, y él salió a dar su versión de los hechos.

Más sobre este tema El picante gesto de María Becerra con China Suárez y Rusherking: "¿A quién te hace acordar?"

María había publicado picantes tweets que contenían insultos y en donde aseguraba que "le habían destruído el autoestima”.

Sin embargo, María expresó que “lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. ¡Les agradezco su preocupación!”.

"Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado". G-plus

Por su parte, Rusher también realizó un descargo y dio su versión de los hechos. El joven aseguró que “la verdad, para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari. Lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos separados, y al volver no se lo conté y se enteró ahora”.

Más sobre este tema Apasionado ida y vuelta de China Suárez con Rusherking: "Me gusta el de la foto"

Y relató que “esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado. Les agradezco su respeto. Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. Prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es”.

Hoy, Rusherking es el novio de China Suárez y Becerra le dedica a su ex picantes mensajes en las redes sociales.