Los amores de Celeste Cid: de Nico Cabré y Emanuel Horvilleur a Chano y Fito Páez

Celeste Cid tiene 38 años y es conocida por ser una de las actrices más completas de la televisión argentina pero además es reconocida por sus romances que dieron que hablar a lo largo de su vida.

LOS AMORES DE CELESTE CID

Celeste Cid tuvo romances con personalidades destacadas del espectáculo argentino. Ahora, la actriz se encuentra soltera y en una entrevista confesó que nadie se le acerca: "No sé si me tienen miedo... pero a veces creo que hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy... Entonces a veces uno tiene que avanzar un poquito”.

CELESTE CID Y NICOLÁS CABRÉ

Celeste Cid y Nicolás Cabré comenzaron a salir en 2001. El actor estaba protagonizando la novela Ilusiones Compartidas mientras que la actriz actuaba en EnAmorArte. Cuando ambos se conocieron, se enamoraron al instante.

Pero su relación terminó en 2003 ya que ambos conocieron a otras personas. Cid empezó a salir con Emmanuel Horvilleur y Cabré tuvo un romance fugaz con la actriz Marcela Kloosterboer.

CELESTE CID Y EMMANUEL HORVILLEUR

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur se conocieron en 2003 después del éxito rotundo de Resistiré donde la actriz era una de las protagonistas de la novela. En 2004 tuvieron a André y dos años después se separaron.

El motivo de la separación entre la actriz y el cantante no habría sido en buenos términos ya que ella en su momento había declarado que “elegí buenos padres, después lo otro lo podemos chalar. Hubo pifiadas”.

Ambos tienen buena relación por su hijo André, de 18 años. “Hace 18 años soy madre del pibe más hermoso del mundo. Bueno, sensible, conectado, inteligente. Buen amigo de sus amigxs”, destacó orgullosa la actriz”.

Y además hubo mensaje para Horvilleur en donde le escribió que “hicimos todo bien, papito Emma. Gracias por esta aventura compartida”.

En 2018, la intérprete había confesado que “me cuesta mucho entender los odios que se generan cuando se terminan relaciones luego de muchos años. Yo siento que Emmanuel es mi familia y lo conozco desde que tengo 17 años”.

Y reflexionó que “el amor no te lo trae siempre un otro, eso es una responsabilidad y en nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo; generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí”.

CELESTE CID Y FITO PÁEZ

En febrero de 2009, Celeste Cid y Fito Páez empezaron a mostrarse juntos cuando ella estuvo internada por su adicción a las drogas. Varios testigos aseguraron que hubo besos en la calle y hasta los encontraron almorzando en un pueblo de Córdoba.

La relación entre la actriz y el músico fue intensa pero breve. Ambos son amigos y en 2014 se volvieron a encontrar en las grabaciones de Viudas e Hijos del Rock and Roll. El cantante fue invitado a participar de un capítulo de la ficción.

CELESTE CID Y JOAQUÍN LEVINTON

La actriz y el líder de la banda Turf comenzaron a salir en 2009 y su relación estuvo marcada por las adicciones y los excesos. Además, dieron que hablar por la famosa tapa de la revista Paparazzi que los había fotografiado saliendo de una clínica.

Sin embargo, Levinton explicó que “era una taradez. Yo iba caminando normal, pero claro, te sacan 40 fotos... Y me acuerdo cuando me vestí. Dije 'me voy a poner estos pantalones blancos, estas zapatillas, este pulóver que está buenísimo'. Y me hago un chequeo rutinario. Al día siguiente salgo (en la tapa). No me dejaban en paz”.

Luego de dos años de romance, ambos se separaron. El cantante expresó que “esta popularidad te encuentra parado en un lugar muy distinto al de la época en la que noviabas con Celeste. A ella le guardo mucho cariño, es divina y una persona genial”.

CELESTE CID Y CHANO CHARPENTIER

Celeste Cid y Chano Moreno Charpentier se conocieron a fines de 2013 y su relación fue tormentosa ya que ambos tenían problemas relacionados con las adicciones. Desde que se cruzaron, el flechazo fue inmediato.

Chano conectó con André y logró forjar una gran relación con el pequeño. Pero las discusiones entre el ex líder de Tan Bionica y Celeste eran fuertes y continuas. En ese momento, el cantante había manifestado que “somos explosivos, en el bueno y en el mal sentido. Cuando nos peleamos arde Troya y cuando estamos bien, estamos muy felices”.

Tras ocho meses de convivencia, Cid y Chano finalizaron su relación tras sus peleas insostenibles. El músico expresaba que “yo a Celeste la adoro, nos llevamos bárbaro y hablamos casi todas las semanas. Y con su profesión nunca tuve problemas. Ella además es cero farandulera”.

CELESTE CID Y MICHEL NOHER

El romance entre Celeste Cid y Michel Noher se conoció casi al mismo tiempo que el embarazo en abril de 2016. El 13 de octubre nació Antón y durante los dos años que estuvieron juntos, los actores mantuvieron un bajo perfil.

Noher contó que primero se eligieron como padres y, luego, como pareja en donde explicó que “desde que cumplí los 30 años me dieron ganas de ser papá. Es algo que me rondaba por la cabeza y el corazón. Y te puedo decir que primero nos elegimos como padres y después como pareja”.

Y agregó que “nos conocimos y decidimos tener un hijo juntos. Y hoy, que estamos en la espera es algo maravilloso. Podemos decirnos ‘yo te elijo como padre/madre de mi hijo’… Es hermoso. ¿Cómo sigue? Después se verá. Pero creo en Celeste como mamá”.

En 2016 la relación llegó a su fin y Celeste admitió que “es muy genuino el cariño y el amor que nos tenemos y eso va a seguir siendo así. Nada mejor que un hijo para ser personas adultas, responsables y amorosas y sostener nuestra familia que es lo más importante”.

“Estamos uno a favor del otro”, reveló Cid, a lo que Michel indicó que “hay algo que tenemos en común y eso es nuestro hijo Antón que es la cosa más bella del planeta. Ahí hay algo hermoso que es amor. El amor tiene muchas formas y no es una cosa fija”.

CELESTE CID E IVÁN PIEROTTI

Celeste Cid empezó un noviazgo con Iván Pierotti, productor audiovisual, en 2019. La pareja lo confirmó caminando muy relajados y divertidos por la zona de Palermo Hollywood.

La actriz además confesó que “estoy en pareja, es la primera vez que lo digo… Me gusta poder decirlo. Él es director, hace videos. Es lo más”. También le dedicó un mensaje super tierno a su pareja y escribió que “cada día qué pasa puedo verte y quererte mejor. Ojalá nos sigamos mirando así mucho tiempo”.

Pero en mayo de 2022, tras cuatro años de relación, Celeste confirmó la separación de Pierotti en donde aseguró que “estoy sola y muy bien. A mí me está pasando ahora que digo 'me gustaría estar sola'. Es una elección que sea de esa manera”.

Actualmente, Celeste está soltera y en una entrevista, la artista reflexionó que “se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad”.