Los amores de Barbie Vélez: del escándalo con Fede Bal al sorpresivo romance con Lucas Rodríguez

Barbie Vélez, hija de Nazarena Vélez y Alejandro Pucheta, tiene 28 años. Actriz, modelo y dueña de una gran belleza, supo conquistar el corazón de varios galanes famosos. Hoy espera a su primer hijo junto a Lucas Rodríguez, el hijo del exmarido de Nazarena.

Foto: Twitter

LOS AMORES DE BARBIE VÉLEZ, GASTÓN SOFFRITTI

Bárbara Pucheta Vélez tiene 28 años y a lo largo de su vida tuvo novios conocidos en el ambiente de la farándula. El primero de ellos fue el actor Gastón Soffritti en 2013. Ambos se conocieron trabajando en la obra teatral llamada Los Grimaldi.

Gastón contó por entonces cómo la conquistó: "Yo hago de cura en la obra y tengo una biblia. Entonces, en nuestra escena que tenemos juntos le mandaba un papelito con cosas escritas. ¿Qué fue lo primero que le escribí? Me gustás mucho”.

En febrero de 2013 y en plena temporada teatral en Carlos Paz, Barbie, que tenía 18 años, reconoció haberse enamorado: “No buscaba enamorarme pero apareció Gastón y no me iba a negar. Todo fue fluyendo, se dio paso a paso”.

Sin embargo, en mayo de ese año, Vélez y Soffritti se separaron. “Estábamos mucho tiempo juntos en Carlos Paz en la temporada y cuando volvimos a Buenos Aires estábamos muy separados”, explicó él.

BARBIE VÉLEZ Y AUGUSTO SCHUSTER

Luego de su romance con Soffritti, Barbie se puso de novia con Augusto Schuster, actor chileno. Los jóvenes se conocieron en el reality Tu cara me suena en 2014.

Ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones y luego de compartir un asado en casa de Barbie, confirmaron su romance en las redes sociales. Si bien tenían planes de casamiento y ella estaba dispuesta a mudarse a Chile, la relación no prosperó.

El noviazgo con Augusto Schuster coincidió con el suicidio de Fabián Rodríguez, el marido de Nazarena Vélez. G-plus

En ese momento, Barbie tenía 20 años y se dio cuenta que no era el momento de irse de Argentina tras el drama familiar que ocurrió con el suicidio de Fabián Rodríguez, el esposo de Nazarena Vélez, su madre.

En una entrevista, Barbie explicó: “Augusto fue un refugio muy importante. Y por más que ahora nuestra relación haya cambiado, no me desdigo de nada: él estuvo en los peores días, ayudándome un montón".

Y agregó "Pero bueno, quizás sea tiempo, justamente de vivir sola este momento. No me puedo seguir refugiando en los demás, lo tengo que encarar yo”.

BARBIE VÉLEZ Y SU TORMENTOSA RELACIÓN CON FEDERICO BAL

En 2015, Barbie empezó una relación con Federico Bal. Se conocieron en un boliche pero meses más tarde se encontraron en una reunión de trabajo y luego se vieron en una cena de artistas. Allí ambos quedaron flechados.

Fede contó: “De golpe la vi enfrente y me volví loco, pero de verdad. Ella no me miraba y yo pensé 'cuando una mina no te mira, o no sos nadie o le interesás'. Yo la buscaba y nada. Como no tenía el teléfono, tuve que hacer un cruce en el baño en un momento”.

“Vi que ella se iba al baño y fui. Le dije '¿vos vas a Mar del Plata, no? ¿Podemos vernos algún día?', y muy cortada me contestó 'bueno, fijate'”, agregó el actor. Luego, ambos compartieron temporada en La Feliz, confirmaron su romance ante los medios, se fueron de vacaciones a México y probaron la convivencia.

Ese año, Marcelo Tinelli los convocó para que participaran en el Bailando pero por separado. Y los conflictos no tardaron en llegar.

Vélez acusó a Bal de engañarla. Dijo que había descubierto en su celular que mantenía un affaire con Laurita Fernández, compañera de baile del hijo de Carmen Barbieri.

Pero eso no fue todo, más tarde llegaron denuncias legales. La relación terminó en 2016 de la peor manera: que Barbie denunció a Fede por violencia de género, deslizó que su ex novio la golpeó en algunas ocasiones, además de ejercer maltrato psicológico.

Por su parte, Fede Bal dijo que la historia era totalmente opuesta y que recibió de Vélez diversos actos de violencia, tanto física con su humanidad, como destrozos de su departamento. En ese momento, se habló de prender fuego la casa de Federico en Belgrano, así como también roturas de televisores y otros artefactos.

Ambos presentaron denuncias ante los tribunales: a Barbie Fede la acusó por delitos de lesiones y de hurto. Barbie acusó a Bal por delitos de lesiones dolosas. Con el tiempo, las denuncias fueron desestimadas.

LA SORPRESIVA HISTORIA DE AMOR ENTRE BARBIE VÉLEZ Y LUCAS RODRÍGUEZ

En 2017, Barbie confirmó su relación con Lucas Rodríguez, su hermanastro, hijo de Fabián Rodríguez, que fue esposo de Nazarena. “Ni siquiera teníamos mucha relación. Nos veíamos en los cumpleaños de Thiago, nos mandábamos un Whatsapp para los nuestros… Pero no compartimos ni unas vacaciones juntos”, explicaba ella por entonces.

Ambos no tienen vínculo de sangre pero sí tienen un hermano en común: Thiago. En marzo de ese año, los jóvenes se acercaron aún más cuando ella se fue de vacaciones a Miami.

En ese momento murió Silvia, la hermana de Fabián Rodríguez. Lucas y Camila, la hermana de él, viajaron para allá y Barbie se hizo íntima de la hermana de su novio. A la vuelta empezaron a salir mucho juntas y en grupo. De ahí que la relación con Lucas fuera mayor.

Muy enamorada, la modelo expresó que “desde abril nos veíamos seguido y un día me invitó a tomar unos tragos, una especie de cita, y se declaró. Creo que si sucedía el año pasado, le habría dicho que no. Pero ya estaba preparada”.

El primer beso fue el 18 de junio, en el cumpleaños de Barbie y ella recordó que “me mandó un regalo sorpresa, unos chocolates y una pulsera, mientras cenaba con mi familia y mis amigas. Después, cuando fui a la fiesta, me di cuenta de que había sido él. Y bueno, pasó”.

“Le tengo un amor tan grande que lo quiero cuidar. Estoy muy feliz; nunca me pasó esto de amar así. Lucas es un sol. ¡No sabés lo que me cuida…! Yo no sabía lo que era no tener una escena de celos, no pelear nunca, confiar plenamente en el otro”, confesó Barbie.

La pareja continuaba recibiendo mensajes negativos por lo que entonces Barbie se animó a contar como se lo tomaron en la casa, en especial Titi, su hermano. Si ustedes no son hermanos...”, le dijo a la joven. “Lo tiene más claro que nadie. Y a mí me tranquilizó. Si no era así, por más que ame a Lucas, no iba a hacer nada que lo perjudicara. Esto fue hablado con todos”.

CASAMIENTO Y EMBARAZO

Para dar un paso más en su relación, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se comprometieron en diciembre de 2020 en Punta Cana, se casaron por civil en septiembre de 2021 y lo celebraron en un exclusivo salón de San Telmo con los protocolos vigentes por la pandemia del coronavirus.

Vélez manifestó que “mucha gente me dice porque no lo dejás para adelante... Mi pensamiento de hace unos meses, de hoy, y de mañana, es por qué dejarlo para mañana si lo puedo hacer hoy".

La actriz y el productor teatral lucharon y tienen que seguir luchando contra los prejuicios. En agosto de 2022, Barbie contó que está embarazada: “Se agranda la familia, no podemos estar más felices”.