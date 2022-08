Los amores de Agustina Cherri: de Nico Cabré a Gastón Pauls y su romance inesperado con Tomás Vera

Agustina Cherri tiene 39 años y es conocida por sus actuaciones protagónicas en novelas de la televisión argentina como Chiquititas. A lo largo de su vida, la artista tuvo varios romances que dieron que hablar.

Foto: Twitter

LOS AMORES DE AGUSTINA CHERRI, NICO CABRÉ

Agustina Cherri y Nicolás Cabré conformaron una de las parejas más mediáticas a principios de los 2000 cuando ambos protagonizaban la novela Son Amores. Si bien la relación no funcionó, los dos se llevan bien hasta el día de hoy.

En LAM, Cherri contó que su historia de amor con Cabré venia de antes, de cuando bailaban juntos en uno de los programas de Flavia Palmiero.

“Lo quiero. No tengo nada malo que decir. A ver, en ese momento sí. Nos peleamos, nos arreglamos", dijo Cherri sobre Cabré.

Y detalló un rasgo del actor: la infidelidad: "Nico se peleaba con vos y a la semana estaba enamorado de otra. Pasa que yo fui y volví. Fui y volví... creo que en el medio estuvo Rocío Guirao Díaz”.

La intérprete reveló, a modo de anécdota, uno de los momentos vividos junto a su gran amiga Marcela Kloosterboer. “Con Marcela nos íbamos camufladas a los boliches a perseguir a Cabré y a Mariano Martínez (ex de Kloosterboer). Ellos se ponían celosos si nosotros salíamos solas”.

LOS AMORES DE AGUSTINA CHERRI, GASTÓN PAULS

Luego de su con Cabré, Cherri conoció a Gastón Pauls en una fiesta de amigos en el 2007. Allí empezaron a hablar y a los tres meses probaron con la convivencia. La diferencia de edad no fue un problema para ellos dos.

El romance entre Cherri y Pauls se llenó de problemas ya que el actor estaba atravesando el peor momento de su adicción a las drogas que logró superarla en medio de su relación. De todas maneras, fueron padres de Muna y Nilo.

Estuvieron 7 años juntos hasta que se separaron en 2014. Cuando comenzaron los rumores de crisis, se decían muchas cosas y, una de ellas, era una supuesta infidelidad de Agustina con Nicolás Cabré, con quien en ese momento compartía elenco en Mis amigos de siempre.

Esta versión fue desmentida, dado que sus problemas de pareja era de larga data. Otro de los nombres que apareció en aquel entonces fue el de Zahina Rojas, una supuesta amante que tenía Pauls.

Luego de su ruptura, Cherri reconoció que su separación de Pauls no fue por la adicción a las drogas sino por otras cuestiones.

“Cuando arrancamos (con Pauls) yo era muy chica aunque tampoco quiero decir que fue por eso porque en realidad no hay un solo motivo por el que una se separa”.

En una entrevista, la actriz indicó que “fue realmente difícil. Yo me involucré, estudié y aprendí que es una enfermedad, que es lo que uno como familiar tiene que hacer, en qué lugar ubicarse. Muchas veces me desbordaba, pero tengo que agradecerle a Dios que Gastón hoy esté bien. Fueron muchísimos años y la adicción es una enfermedad que no tiene cura”.

AGUSTINA CHERRI Y SU ROMANCE DE PELÍCULA CON TOMÁS VERA

Agustina Cherri y Tomás Vera, músico, se conocieron en 2014 en la boda de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling. Él era amigo del novio y a partir de ese momento, ambos quedaron flechados. En la fiesta se besaron por primera vez

Agustina afirmó que el amor fluyó de forma instantánea: “Lo vi y quedé flechada. No sabía quién era, raro, porque conocía a todos los amigos de Marcela, somos híper amigas, desde muy chicas. Pero con Tomás nunca nos habíamos cruzado. Nos vimos ese día y nunca más nos separamos”.

La primera vez que se mostraron ante las cámaras fue en el recital de Otro Mambo, la banda del músico. Ella frecuentaba su casa en la localidad bonaerense de Tigre y ya les contaba su primera impresión a sus amigas, definiéndolo como que era “todo lo que estaba buscando”.

La actriz sostuvo que “estaba separada, sola, no quería saber nada con nada y apareció. Es una persona que no tiene nada que ver con el medio y no quiere saber nada con esto, pero tiene un empuje en el que me apoya que es una cosa rara por no ser del medio”.

El 1 de octubre de 2019 nació Alba, la tercera hija de Agustina y la primera de Tomás. Para agrandar la familia, actualmente Cherri está embarazada y espera a su cuarto hijo con el músico.

“¡Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza! Gracias a todos los que guardaron el secreto hasta hoy! Gracias @chavespauok por ser mi primera contención. Se agranda la familia. Y somos muy felices!”, anunció Agustina muy emocionada en su cuenta de Instagram.