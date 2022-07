La amenaza de Locho a Santiago del Azar: "Me dijo que iba a hablar mal de mí en los canales"

El Hotel de los Famosos dejó de grabarse y falta un mes para la final, los conflictos siguen aflorando. Santiago del Azar , aseguró que estuvo a punto de terminar con Aunquedejó de grabarse y falta un mes para la final, los conflictos siguen aflorando. , excocinero del ciclo , aseguró que estuvo a punto de terminar con Locho Loccisano en el cumpleaños de Majo Martino y que el modelo, según sus palabras, le había hecho una picantísima advertencia.

"Le dije que yo no hablaba mal de él, que decía lo que pensaba. ‘Si te querés colgar de mí, la fama ya te va a llegar’, me dice" G-plus

“Locho me puso en un lugar bastante incómodo en el cumpleaños de Majo. Me sentí increpado porque él estaba con cinco amigos, no me gustó como se manejó”, aseveró, en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Primero vino a saludarme, muy irónicamente. Yo lo hice bien, pero él lo hizo como con desgano, por compromiso”, relató.

“Cuando vuelvo a pasar para ir a buscar un trago me palmea la espalda y me dice ‘Santiago, pará de hablar mal de mí en los canales’. Le dije que yo no hablaba mal de él, que decía lo que pensaba. ‘Si te querés colgar de mí, la fama ya te va a llegar’, me dice y me palmea la espalda. Me la palmea mal”, reveló el chef.

"Me dijo ‘la fama ya te va a llegar, no la vas a tener por hablar mal de mí’. No le contesté. Lo empecé a digerir mientras me estaba yendo". G-plus

“Me dice ‘la fama ya te va a llegar, no la vas a tener por hablar mal de mí’. No le contesté. Lo empecé a digerir mientras me estaba yendo. Cuando llego me dicen ‘no sabés la cara que hizo cuando te diste vuelta’. Era una cara como gozándome, entonces volví y le dije lo que pensaba”, recordó, sobre el tensísimo momento que se vivió el sábado en un bar de Palermo.

"Ahí es cuando me dice ‘no hagas que yo vaya a los canales a hablar mal de vos’. ‘¿Y vos qué tenés para decir de mí?’". G-plus

“Le dije que estaba muy equivocado, que no me colgaba de él y que le decía lo que pienso y siento. Le dije que él no era quién para decirme qué podía decir, no lo estaba insultando, ni agrediendo. Ahí es cuando me dice ‘no hagas que yo vaya a los canales a hablar mal de vos’. ‘¿Y vos qué tenés para decir de mí?’, le contesté”, reprodujo.

“Le dije que lo invitaba a compartir un momento en un canal porque él de mi no tiene nada y que yo sí tengo cosas para decir con lo que estás haciendo”, le advirtió. “Yo siempre sentí que él no es muy sincero en su forma de ser. Yo me manejo con gente a la que mirás a los ojos y son sinceros”, concluyó, súper filoso.