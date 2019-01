Amalia Granata respondió qué haría si violan y embarazan a su hija: "Tendríamos al bebé"

La decisión del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de autorizar la práctica de un aborto a una niña de 12 años, que fue violada por un vecino, encendió el debate entre aquellos que están a favor y en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La joven abusada está cursando el quinto mes de gestación y es oriunda de la ciudad de San Pedro.

Firme opositora, Amalia Granata expuso con dureza su opinión en Twitter. "Lo que van a hacer en San Pedro es un parto y cuando nazca los médicos van a asesinar a un bebe de casi 1 kg, porque va a nacer con vida. Somos un horror como sociedad, tristeza en lo que nos convertimos #CuidemosLasDosVidas", escribió en uno de sus tweets.

"La acompañaría y tendríamos el bebé. Y decidirá ella si quiere seguir con el bebé o lo damos en adopción. Como tiene 12 años, lo criaría yo". G-plus

Rápidamente sus mensajes tomaron fuerza en las redes sociales y Nancy Pazos, en desacuerdo con su pensamiento, arremetió: "Tu ceguera es tal que de la nena de 12 años violada no decís nada. Y tampoco te importa saber que puede morir en el parto. Cínica. Frívola. Si fuera tu hija la violada y a la que le pronostican que puede morir, ¿qué harías? ¿Rezarle a la Virgen?".

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito le leyó la réplica de Pazos a Granata, quien preguntó directamente qué haría si su hija, Uma (10), fuera violada, a lo que ella respondió: "La acompañaría y tendríamos el bebé. Y decidirá ella si quiere seguir con el bebé o lo damos en adopción. Como tiene 12 años, lo criaría yo. Pero por supuesto que la acompañaría”.

Y con seriedad, agregó: "Tengo una hija de casi la misma edad (que la nena violada) y se me pone la piel de gallina. Me preocupa mucho. Cuando pasó lo de la chica de Miramar, me senté con Uma y hablé con ella. Es un tema terrible, tengo una hija mujer y me preocupa mucho”.