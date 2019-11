Amalia Granata explicó por qué abandonó la televisión: "Me sentí estancada y en la política encontré una pasión"

En su último día como panelista de Pamela a la tarde, el miércoles Amalia Granata (38) fue entrevistada por Pamela David como una invitada más, y se llevó la sorpresa de que la producción además convocó a sus hijos, Uma Fabbiani (11) y Roque (2 años y 11 meses), y a su pareja, Leo Squarzon (44).

En una charla íntima, la diputada electa por Santa Fe explicó por qué decidió abandonar la televisión para meterse de lleno en la política: “La verdad es que yo dejo las puertas abiertas al periodismo y los medios. En un momento me pasó que me pregunté ‘¿quiero ser conductora?’. Y me da igual. No es que conducir sea un sueño. Es como que me sentí estancada en la televisión, empecé a buscar otros caminos y en la política encontré una pasión que no imaginé que me iba a llevar a ser diputada”.

Por otra parte, Amalia Granata aclaró que continuará en Polino Auténtico (sábados de 12 a 14 por Mitre) y explicó cómo será su vida de ahora en más: “En la semana me voy a instalar en la provincia, y si surge algo acá con los niños, que son lo principal, vendré en el día. Estoy a dos o tres horas en auto”.