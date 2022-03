Amalia Granata cruzó en vivo a Tartu con un tremendo reproche: "Él decía que mi hijo no era hijo de su padre"

La coincidencia de Amalia Granata con Augusto Tartúfoli en el estudio de LAM fue la oportunidad de la legisladora santafesina de reprocharle al periodista las especulaciones que habría hecho junto a Jorge Rial sobre la identidad de Rocco Squarzon (5).

Granata disparó contra el panelista invitado: "Rial me contaba los días de ovulación junto al señor, y se mataban de la risa con Jorge. Él sobre todo, y decía que mi hijo no era hijo de su padre".

"No recuerdo eso, pero si lo dice Amalia debe ser cierto. Te pido disculpas si te sentiste ofendida. Nada más. No tengo más nada que decir, Amalia", se excusó Tartu con notable incomodidad.

Más sobre este tema Amalia Granata y el episodio que no le perdona a Jorge Rial: "Se puso a contar mis días de ovulación para ver si mi hijo era de mi marido"

Aunque la tensión venía de antes de que se viera en vivo, tal como explicó Ángel de Brito: "Hubo un episodio acá, cuando se sentó Tartu con Amalia".

LA REACCIÓN DE AMALIA GRANATA ANTE LAS DISCULPAS DE TARTU

Una vez que Augusto Tartúfoli manifestara sus disculpas, Amalia Granata se mantuvo implacable.

Más sobre este tema Los escandalosos tweets de Tartu contra Wanda y Zaira Nara: "Recibieron la presión de salir de la pobreza y lo lograron a la antigua"

"Entiendo que sea correcto y que pida disculpas por una cuestión de imagen, que estamos en un programa al aire, con todo el tema del maltrato a la mujer y el machismo y lo tenga que hacer. No siento que (las disculpas) sean sinceras", afirmó Amalia.

Y continuó: "Se las acepto y para mí termina el tema acá".

"Es más, ni siquiera espero las disculpas de Rial. No espero disculpas de gente con la que no me interesa vincularme en la vida", cerró Amalia Granata ante el imperturbable silencio de Augusto Tartúfoli.